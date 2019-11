Mendener Karnevalisten feiern ihre neuen Regenten

Prinz Andreas II. und Prinzessin Michaela I. regieren in dieser Session die MKG Kornblumenblau. Bei der großen Prinzenproklamation auf der Wilhelmshöhe wurde das Ehepaar in Amt und Würden gehoben. Die Mendener Karnevalisten ließen es viereinhalb Stunden lang im Saal krachen. Die närrischen Redner hatten vor allem Bürgermeister Martin Wächter (CDU), der selbst mit den Senatoren auf der Bühne stand, auf dem Kieker.

Prinz Andreas heißt eigentlich Andreas Rauer. Er trägt den Beinamen „Dirigent der Straße“. Er fährt als Lastwagenfahrer für eine große Spedition. Seine Frau Michaela ist die „Prinzessin für Jung und Alt“. Sie arbeitet in einem stadtbekannten Sanitätshaus. Dem Mendener Karneval sind beide schon lange verbunden. In seiner Rede stimmt Andreas dann auch gleich den Bata-Ilic-Hit Michaela an. Den Song werde man wohl in diesem Jahr noch häufiger hören, unken alle. Sie trägt’s mit Fassung und lacht.

Amy und Luca strahlen

Das Kinderprinzenpaar Amy und Luca. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Noch ein bisschen schöner strahlt das neue Kinderprinzenpaar. Amy und Luca nehmen wie die Großen die Insignien entgegen. Die beiden protestieren nur kurz als Moderator und MKG-Vorsitzender Gisbert van Gelder ihr Alter mit acht Jahren angibt. Neun wäre richtig! In dem Alter ist das noch wichtig. Die Junior-Regenten sind echte Sportler. Luca ist begeisterter Fußballer bei Westfalia Rhynern. Amy tanzt bei den Turmsternen der MKG Kornblumenblau und spielt Handball bei den Sauerland-Wölfen. Ja , und Bühnenerfahrung haben die beiden Albert-Schweitzer-Grundschüler auch noch: Im Kindergarten waren sie bereits Darsteller im Krippenspiel – als Josef und Maria.

Passend zum Motto der Session „Mit fröhlichen Klängen die Zukunft stemmen“ führen Gisbert van Gelder und Präsident Franz-Josef Edlerherr bestens gelaunt durch den Abend. Die Tanzgruppen der Kornblumenblauen begeistern genauso wie die Profi-Gäste aus dem Rheinland. Was für eine Artistik! Das Fanfarencorps Kolping Lendringsen lässt die Halle beben. Wow! Comedian John Doyle, den viele aus dem Fernsehen kennen, bekommt Applaus für politisch Unkorrektes. Änne aus Dröpplingsen, die auch ohne Verkleidung als die echte Monika Badtke so unwahrscheinlich herzlich ‘rüberkommt, macht den Mikrofonständer und Charly Edlerherr zum Running-Gag.

Bürgermeister Martin Wächter (CDU) bekommt sein Fett weg. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Der scheidende Bürgermeister Martin Wächter erträgt den Abend mit Fassung. Keine Rede ohne Anspielung auf seine Amtsführung. Selbst die Kinderprinzen machen Druck wegen der Kindergartenplätze. Und dann muss auch noch Wächters Figur als sprichwörtliche Zielscheibe herhalten („… gefangen im Körper von Helmut Kohl“). Andrea Weische („Muckel“) tritt dann als Anwärterin auf seine Nachfolge auf. „Muckel for Menden, weil man’s als Bürgermeister so schön ruhig hat.“ Wächter lacht und singt. Ist ja nur Karneval.

Großer Auftritt mit den Senatoren

Die MKG Kornblumenblau und viele Helfer hinter den Kulissen haben die Wilhelmshöhe mit so viel Liebe dekoriert, dass vom baufälligen Zustand nichts zu erkennen ist. Perfekt organisiert! Das stellen viele Zuschauer fest. Darunter sind auch befreundete Schützenvereine, die alle auf die Bühne geholt werden.

Amy (links) stellt die Senatoren beim Singen in den Schatten.. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Kinder-Prinzessin Amy hat später noch einen großen Auftritt als sie mit den Senatoren auf der Bühne steht. Sie singt unter anderem den Karnevals-Erfolgshit „Nur aus Menden“ im Duett mit den Senatoren und wird vom Publikum dafür mit stehenden Ovationen gefeiert. Kaum einer, der nicht die Lippen bewegt. Das neue Senatoren-Lied „Ich trink auf unser Menden“ hat beim Publikum noch etwas Anlaufschwierigkeiten. Aber die närrische Session ist bekanntlich erst am 26. Februar vorbei. Und bis dahin ist ja auch noch reichlich Zeit, um den Text zu lernen. Der Auftakt zur Session verspricht viel.

