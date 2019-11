Mendener Eiscafé „Eisberg’s“ schließt nach einem halben Jahr

Menden. Ein halbes Jahr ist die Eröffnung des Eiscafé „Eisberg’s“ in der Mendener Innenstadt her. Nun schließt die Eisdiele. Der Betreiber verrät, warum.

Das Eiscafé „Eisberg’s“ in der Mendener Innenstadt ist geschlossen. Im Inneren stapeln sich die Kaffeebecher neben der Maschine, Karten stehen auf den Tischen. Ganz so, als würde das Café schon Morgen wieder seinen Betrieb aufnehmen.

An der Tür jedoch hängt ein Schild, in dem sich die Betreiber bei den Mendenern für die Wertschätzung bedanken und verkünden, dass das „Eisberg’s“ geschlossen bleibt. Dabei ist die Eröffnung des Geschäfts gerade einmal ein halbes Jahr her.

Erst im Mai eröffnete das Café in dem kleinen Laden Ecke Hauptstraße/Kirchstraße, in dem sich früher ein Telekommunikationsgeschäft befand. Keine sieben Monate später ist der Laden wieder geschlossen, die Mendener sind verwundert und enttäuscht. „Das Eisberg’s ist zu und wird auch nicht wieder aufmachen“, sagte der Betreiber auf Nachfrage der WP.

Enttäuschung in sozialen Netzwerken

Hinter dem Eiscafé verbarg sich laut Betreiber ein größeres Projekt, in dem das „Eisberg’s“ selbst nur eine kleinere Rolle spielte. Das ursprüngliche Konzept habe sich allerdings nicht verwirklichen lassen, der Eisladen alleine könne nicht bestehen bleiben. Der Laden sei zu klein und die Mendener nicht kauffreudig genug, damit sich der Laden mit dem ungewöhnlichen Konzept erhalten lasse. Auch die Baustelle in der Innenstadt habe zu der Entscheidung beigetragen.

Auf Facebook war die Enttäuschung über das Ende der kleinen Eisdiele groß. Die Nutzer trauern dem laktosefreien Eis, den Eiswaffeln und den ständig wechselnden Eissorten hinterher. „Wirklich schade“, heißt es in den Kommentaren. „Das Eis war ungewöhnlich lecker.“ Teil des „Eisberg’s“-Konzepts war unter anderem, dass es dort keine Plastik-Schalen gab, sondern das Eis in umweltfreundlichen Bechern ausgegeben wurde.