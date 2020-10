Mendener Einzelhandel zufrieden mit verkaufsoffenem Sonntag

Eine große Rolle spielte es in der gesamten Organisation des Trödelmarktes inklusive verkaufsoffenen Sonntags, dass auch die Einzelhändler in Menden öffnen können. Für sie ist eine Veranstaltung wie diese in Zeiten steigender Coronazahlen ein Lichtblick. Wie Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing betont, sind gerade in der vergangenen Zeit viele verkaufsoffene Sonntage abgesagt worden.

Das Konzept mit dem kostenpflichtigem Bereich teilte die Einzelhändler in zwei Gruppen: Geschäfte, für deren Betreten man quasi schon im Voraus bezahlen musste, und Geschäfte, die man ganz regulär besuchen konnte.

Lange Schlange

Uwe Ketelsen ist Sinn-Chef und damit außerhalb der Zwei-Euro-Zone. „Es ist schon recht rummelig“, sagt er mit dem Blick auf die lange Schlange vor dem gesperrten Bereich. Der verkaufsoffene Sonntag sei natürlich schwächer besucht als im vergangenen Jahr, aber in Zeiten von Corona sei das logisch. „Ob es nun besser innerhalb dieses Bereiches ist, oder nicht, kann man schlecht sagen“, erklärt er. Die Schlange sei lang, und es seien viele Leute in dem abgesperrten Bereich. Aber er hat trotzdem seine Kunden — allein des Wetters wegen: „Das ist natürlich auch die Bedarfshaltung“, sagt Ketelsen.

Seine Kunden kämen, weil sie neue Kleidung brauchen, und nicht, weil sie für den Besuch des Ladens keine zwei Euro zahlen müssten. Und die Regel sei eben für diese Veranstaltung notwendig gewesen, und er sei dankbar, dass so etwas trotz der Coronasituation stattfinden könne. „Diese ganze Zeit hat natürlich Umsatz gekostet. Aber wir haben hier treue Stammkundschaft, was auch gegen Onlineshops hilft“, zeigt er sich dankbar. Momentan gibt‘s bei ihm Coupons und Sekt zum 120-Jährigen. Er sei froh, „dass das jetzt in dieser eigenartigen Zeit realisiert werden konnte. Auch, dass die Politik sich da eingesetzt hat, und das Stadtmarketing.“

Nicht zu vergleichen mit dem Mendener Herbst

Katrin Hunold von „Lederwaren Hunold“ ist innerhalb des Zwei-Euro-Bereiches. Sie sieht es so: „Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Mendener Herbst. Aber es ist ein wenig Rückkehr zur Normalität, und unsere Kunden sind begeistert, dass die Aktion stattfinden kann“, sagt sie. Dank des Eintritts gebe es in der Fußgängerzone kein großes Geschiebe wie bei anderen Veranstaltungen. „Es ist alles etwas angenehmer und entspannter als sonst“, sagt Katrin Hunold.

Sie freut sich sehr, dass die Aktion realisiert werden konnte: „Wir haben so eine schöne Innenstadt, die zum Flanieren und Bummeln genutzt werden sollte. Online shoppen ist nicht das Gleiche, man braucht die sozialen Kontakte und will andere Leute treffen. Oder sich hinzusetzen und einfach mal dem Treiben zuzugucken, das ist manchmal unbezahlbar“, findet die Chefin des Lederwaren-Geschäfts.