Mendener Beschwerdetelefon: Wenn der Bürger dreimal klingelt

Es klingt wie ein Treppenwitz: Da hat die Stadtverwaltung Menden eine Beschwerdenummer, und keiner geht ran. Diese Erfahrung musste am Freitagmorgen die Schwittenerin Iris Bremke machen. „Ich wollte mich eigentlich gar nicht beschweren“, erklärt sie, „sondern nur wissen, ob es erlaubt ist, auch auf hartgefrorene Felder Gülle auszubringen, die dann oben schwimmt, statt untergepflügt zu werden.“ Auf die Antwort wartet Iris Bremke bis heute.

„Im Telefonbuch“, berichtet sie, „ist für das Beschwerde-Management der Stadt die Rufnummer 903-903 angegeben.“ Sie habe dort von 9 Uhr an mehrfach angerufen, doch es klingelte jedesmal nur lange durch. So lange, bis die Verbindung automatisch wieder getrennt wurde.

Drei Anlaufstellen vergebens kontaktiert: Vierte Rufnummer war die der WP

Die Schwittenerin, genervt vom Odeur der Gülle, gibt nicht auf: Sie ruft die Verwaltungs-Zentrale unter 903-0 an und lässt sich mit dem Ordnungsamt verbinden. Hier erlebt Iris Bremke das gleiche Spiel. Auch hier gab die Schwittenerin trotz mehrerer vergeblicher Versuche nicht auf, sondern ließ sich irgendwann nicht mehr mit dem Ordnungsamt, sondern mit der Umweltabteilung im Rathaus verbinden. Das Ende vom Lied: Auch hier ging ihr Ruf in ein Vakuum. Und jetzt war das Maß voll: Iris Bremke rief ihre WP an. „Das kann ja wohl nicht wahr sein!“

Johannes Ehrlich, Sprecher der Stadtverwaltung, brachte auf Anfrage in Erfahrung, woran es lag. „Tatsächlich muss die Nummer für Infos und Beschwerden 903-1903 lauten, die ist in einigen Telefonbüchern falsch angegeben“, sagte er. Eine offizielles Beschwerde-Management gebe es im Rathaus noch gar nicht, das sei gerade erst von der Politik angemahnt worden.

Krankheitswelle im Rathaus: Nicht nur Beschwerdetelefon ist unbesetzt

Doch ehrlicherweise müsse man zugeben, dass Iris Bremke an diesem Freitagmorgen auch die korrekte Beschwerde-Nummer hätte anwählen könnte, so oft sie wollte: „Das Telefon steht im Back-Office des Bürgerbüros und war an diesem Morgen krankheitsbedingt tatsächlich nicht besetzt.“ Auch das Ordnungsamt sei wegen zahlreicher erkrankter Beschäftigter am Freitag nicht erreichbar gewesen. Und für die Umweltabteilung gelte, dass deren Mitarbeiter häufig draußen unterwegs sind. Insofern könne man die Schwittenerin nur um Nachsicht bitten.

Menden Ideen, Anregungen und Beschwerden online direkt ans Amt Wer Ideen, Anregungen oder Beschwerden an die Stadtverwaltung richten will, kann das neue Online-Formular nutzen. Es ist auf menden.de einfach zu finden: Runterscrollen bis zum Eintrag „Oft gesucht“, Menu anklicken und dann sofort den ersten Eintrag. Mit dem Formular, das sich dann öffnet, wird die Nachricht laut der Anleitung „direkt an die zuständige Abteilung im Rathaus weitergeleitet“.

Zugleich kündigte Ehrlich eine verbesserte Erreichbarkeit des Rathauses an, und zwar online: „Wir haben auf der Stadt-Homepage menden.de jetzt unter dem Menu „Oft gesucht“ ein Online-Formular für Ideen, Anregungen und Beschwerden eingerichtet, das schon erstaunlich oft genutzt wird.“

Womöglich geht da ja auch um unbesetzte Beschwerde-Telefone.