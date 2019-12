Menden. Ein 26-jähriger Mendener kollidiert mit einer „hohen“ Bordsteinkante. Als die Polizei ihn aufgreift, wirkt er „benommen“.

Mendener Autofahrer rammt Bordstein und wirkt „benommen“

Ob es am Alkoholkonsum lag, dass dieser Autofahrer die Bordsteinkante falsch einschätzte? Am Sonntag um 1.43 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mendener mit seinem Pkw auf der Kolpingstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße (Innenstadt). In Höhe der Einmündung Brückstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der „hohen“ Bordsteinkante, so berichtet die Polizei. An dem Pkw sowie der Bordsteinkante entstand Sachschaden.

Anschließend habe der Mendener die Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt. Ein Zeuge hatte den Unfallhergang beobachtet und konnte Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das flüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer auffinden und anhalten.

Arzt entnimmt Blutproben

Da der Fahrzeugführer „benommen“ wirkte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der „auf den nicht unwesentlichen Genuss von Alkohol Hinweise lieferte“, so die Polizei. Der Mann wurde anschließend zur Polizeiwache Menden gebracht, wo ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen wurden, um die genaue Alkohol- oder Betäubungsmittelkonzentration im Blut zu ermitteln.

Der Führerschein des 26-jährigen Mendeners wurde sichergestellt. Jegliches Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Der gesamte Sachschaden liegt bei 1700 Euro.