Menden. Gastronomen, Markt- und Einzelhändler in Menden verbreiten Adventsfreuden. Kunden erwartet täglich eine Überraschung in einem anderen Geschäft.

Die ersten Türchen im Adventskalender sind bereits geöffnet, doch Weihnachten ist noch lange hin. Weil auch die Mendener Händler und Gastronomen Freude verbreiten wollen, haben sie in Zusammenarbeit mit der WSG Menden einen Adventskalender zusammengestellt. Jeden Tag warten Rabatte und kleine Geschenke in verschiedenen Geschäften auf die Mendener. „Das gilt nicht nur für die Innenstadt, auch Lendringsen und der Wochenmarkt machen mit“, berichtet Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing der WSG.

„Es geht bei dieser Idee nicht ums große Geld“, sagt Gröhlich. „Adventskalender gehören zur Weihnachtszeit doch einfach dazu. Wir sind alle ein Teil der Stadt und versuchen, in diesen Tagen einfach ein wenig Freude zu verbreiten.“

Infobox Idee ursprünglich vom Wochenmarkt „Die Idee entstand ursprünglich unter den Wochenmarkthändlern“, sagt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing. De...

Das sind die teilnehmenden Händler und Gastronomen samt der jeweiligen Adventsüberraschung im Überblick. Die angegebenen Prozente zählen dabei nur für den jeweiligen Tag, an dem die Wirte, Markt- oder Einzelhändler hinter den Türchen stehen.

1. Dezemberwoche

Am 4. Dezember gibt die Apotheke Köster in Menden und Lendringsen 30 Prozent Rabatt auf die 100 Gramm Packung Voltaren Schmerzgel forte. Ebenfalls am 4. Dezember gibt Dieler in Menden und Lendringsen 5 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 20 Euro. Am 5. Dezember bekommen Kunden bei Elektrokohle Service ab einem Einkaufswert von 150 Euro ein Geschenk. Die Schokoladenmanufaktur schenkt zu jedem belegten Brötchen im Café einen kleinen Kaffee dazu.

Am Freitag, 6. Dezember, ist Wochenmarkt. Hier gibt Frikadellen Muth-Wittrock eine Tüte Weihnachtsplätzchen ab einem Einkauf ab 3 Euro und bei Fischfeinkost Stenner bezahlen Kunden bei Einkauf von drei Bismarckheringen nur den Preis für zwei. Am 7. Dezember gibt Sinn 25 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert ab 99 Euro. Am Sonntag gibt das Salsa zwischen 12 und 18 Uhr 10 Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.

2. Dezemberwoche

Am Montag, 9. Dezember, erhalten Kunden in der Bäckerei Niehaves (Bahnhofstraße) beim Kauf eines Pralinenabos erhalten einen Trüffel gratis auf die Hand. Brillen Rottler schenkt 25 Prozent Rabatt auf Fassungen. Am 10. Dezember schenkt Obst und Gemüse Dregger auf dem Wochenmarkt beim Kauf von 10 Klementinen drei weitere dazu.

Am Mittwoch, 11. Dezember, bietet die Physiotherapie Fiebig 20-minütige Wellness-Massagen für 18 Euro an. Leder Hunold gibt 10 Prozent Rabatt auf alle Artikel außer Aktionsware. Am 12. Dezember gibt Jeans Fritz 10 Euro Rabatt auf Jeans, die Goldschmiede Schäfer 10 Prozent Rabatt auf Goldschmuck und Magic Mount 20 Prozent Rabatt auf Winterjacken.

Auf dem Wochenmarkt am Freitag, 13. Dezember, gibt Speisepilzzucht Neumann ab einem Einkaufswert von fünf Euro ein kleine Pilzgewürzmischung gratis dazu. Queen of Roses schenkt jedem Kunden eine Röschen. Samstag, 14. Dezember, gibt Brenne Fotografie 20 Prozent Rabatt auf Portraitserien. „Katrin’s Laden“ gibt 20 Prozent Rabatt auf einen Lieblingsartikel. Am Sonntag gibt das Salsa zwischen 12 und 18 Uhr 10 Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.

3. Dezemberwoche

Montag, 16. Dezember, schenkt Tabak Semer 15 Prozent Rabatt auf alle Feuerzeuge. Der Taifun Store schenkt seinen Kunden 10 Euro Nachlass ab einem Einkaufswert von 79,99 Euro. Auf dem Wochenmarkt am Dienstag geben Frisches vom Land Frens und die Gärtnerei Filthaut ihren Kunden eine Überraschungstüte bzw. eine selbstgebastelte Überraschung.

Am 18. Dezember gibt Brille 36 ein Mikrofasertuch im Metalletui zu jedem Einkauf als Geschenk dazu. Engel und Rabauken gewährt 20 Prozent Rabatt auf jede Hose. Donnerstag, 19. Dezember, schenkt Glücksgriff zu jeder Winterjacke einen Schal. Akzente Wohn und Geschenkideen gibt 20 Prozent Rabatt auf Tischwäsche und Kissenhüllen und Madame Klunterbunt gibt 15 % auf Solwang Hand- und Spültücher. Sinn gewährt Kunden 25 Prozent Rabatt auf ein Lieblingsteil.

Freitag, 19. Dezember, schenkt Gemüse Firnrohr auf dem Wochenmarkt jedem Kunden ein Päckchen beim Einkauf einer Suppe. Samstag schenkt die Fleischerei Hillebrand beim Kauf von zwei Mettwürstchen ein drittes dazu, La Tienda gibt auf einen Teil der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion 20 Prozent Rabatt und Sinn gewährt erneut 25 Prozent Rabatt auf ein Lieblingsteil. Am Sonntag, 22. Dezember, gibt das Salsa zwischen 12 und 18 Uhr 10 Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.

4. Dezemberwoche

In der letzten Adventskalenderwoche schenkt Gerry Weber - Ina Hesse jedem Kunden ein kleines Präsent. Das Modehaus Wortmann gewährt 10 Prozent Rabatt beim Einkauf von Ware mit regulärem Preis. An Heiligabend schenkt der Käsegroßhandel Wulf auf dem Wochenmarkt seinen Kunden ab einem Einkauf von fünf Euro ein Stück Brie.