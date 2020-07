Menden: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Themenbild: Polizei, Blaulicht, Rettungswagen, Krankenwagen am Freitag, 30.09.2016, in Witten . Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Unfall in Schwitter Feldern

Menden. In den Schwitter Feldern in Menden sind ein Fahrradfahrer und eine Pedelecfahrerin nach einem Zusammenstoß gestürzt.

In den Schwitter Feldern in Menden ist am Samstag ein 17-jähriger Fahrradfahrer mit einer 57-jährigen Pedelecfahrerin kollidiert. Die Frau musste nach dem Unfall im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14.20 Uhr auf dem Verbindungsweg Schwitter Dorfstraße/Heideweg in den Schwitter Feldern. Wie die Polizei berichtet, geriet der 17-Jährige aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links und kollidierte mit der entgegenkommenden Pedelecfahrerin aus Kamen. Beide Zweiradfahrer stürzten.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Kamenerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Unna gebracht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Der Unfallverursacher erlitt eine Schürfwunde an der linken Hand.

