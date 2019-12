Menden: Zeiten von Zwangsurlaub im Rathaus sind vorbei

Die Zeiten von Zwangsurlaub „zwischen den Jahren“ sind im Mendener Rathaus vorbei. Die Stadtverwaltung wird in diesem Jahr an den beiden Arbeitstagen zwischen Weihnachten und Neujahr besetzt sein. Auch an den beiden Tagen nach dem Jahreswechsel in der ersten Januar-Woche wird regulär gearbeitet. Das war mal anders.

„Das Rathaus wird ganz normal geöffnet sein“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage. Anders als früher werde die Stadtverwaltung nicht mehr in den Zwangsurlaub geschickt. Es sei niemand mehr gezwungen Überstunden abzubauen, man könne aber je nach Abteilung darauf zurückgreifen und sich aus den Überstunden-Tagen einen längeren Urlaub bauen.

Zahl der Überstunden im Rathaus im normalen Bereich

Das Mendener Rathaus aus der Vogelperspektive. Foto: Hans Blossey / FFS

„Die Zahl der Überstunden ist in diesem Jahr im normalen Bereich“, erklärt Ehrlich. Genaue Zahlen könne die Personalabteilung jetzt noch nicht nennen, weil die statistische Auswertung erst zum Jahresbeginn gemacht wird. Aber es sehe nach einem ganz normalen Jahr aus.

Vor sieben Jahren war das ganz anders: Weihnachten 2012 hatten Kämmerer und Personalabteilung Alarm geschlagen. Die knapp 800 Beamten und Angestellten mussten erstmals in der Geschichte der Stadt in den Zwangsurlaub gehen. Die Stadt erhoffte sich damals Einsparungen in einem fünfstelligen Euro-Bereich. Einerseits sollte bei den Energiekosten für städtische Gebäude gespart werden. Andererseits sollten die städtischen Bediensteten ordentlich Überstunden abbauen, damit dafür keine Rückstellungen für das darauffolgende Jahr gebildet werden müssen. Von 2012 bis 2015 war vier Mal in Folge geschlossen – eine Regelung, die der Personalratsvorsitzende Rolf Heidenreich stets begrüßte, weil die Kollegen mal am Stück durchschnaufen könnten.

Jede Abteilung entscheidet, wie groß der Personalbedarf ist

Das sei heute kein Thema mehr, sagt Johannes Ehrlich. Stattdessen werde von Abteilung zu Abteilung genau hingesehen, wie groß der Personalbedarf in der ruhigen Phase tatsächlich sei. Im Bürgerbüro sei der Bedarf grundsätzlich höher, weil viele Mendener an den freien Tagen noch etwas erledigen wollen. In der Bauverwaltung zum Beispiel sinke aber der Personalbedarf. Auch das Kulturbüro, das durch Veranstaltungen auf Gut Rödinghausen überdurchschnittlich viele Überstunden aufgehäuft hatte, lässt es jetzt ruhiger angehen. Bei öffentlichen Einrichtungen wie dem Hallenbad oder der Stadtbücherei werde ohnehin im Einzelfall entschieden.

Das Gleitzeit-Modell für städtische Beamte und Angestellte soll es den Betroffenen ohnehin erleichtern, ihre Überstunden besser im Blick zu behalten als früher. Eine Ampel symbolisiert den Rathaus-Bediensteten bei der täglichen Anmeldung im Zeiterfassungssystem, ob sie ihr Stundenkontingent weit überschritten (oder vielleicht sogar unterschritten) haben. Parallel dazu wird auch der Dienstvorgesetzte auf dem Laufenden gehalten.

Einen Kostenvergleich zwischen Zwangsurlaub und dem in diesem Jahr gültigen Modell hatte die Stadtverwaltung ohnehin nicht anstellen können. Die Kosten für die Auswertung wären zu hoch gewesen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!