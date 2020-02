Menden: Wann kommt die Feuerwehr an ihre Grenzen?

Baum auf Straße! Baum auf Haus! Baum auf Stromleitung! Seit Sonntagmittag brauste Sturm „Sabine“ über Menden , und die Einsatzmeldungen für die heimische Feuerwehr rissen bis in den Montagnachmittag hinein nicht ab. Bereits über die gesamte Vorwoche waren Einheiten der Wehr immer wieder in die verzweifelte Suche nach der verschwundenen Lia eingebunden. Die WP will von Feuerwehrsprecher Fabian Kreutz wissen: Wann kommen die Mendener Blauröcke eigentlich an ihre Grenzen?

Feuerwehr: Verdichtung von Einsätzen keine Seltenheit

„Natürlich ist es herausfordernd, wenn man zwei Sonntage hintereinander in vollem Einsatz steht“, sagt Kreutz. Doch die Aktiven der Feuerwehr Menden verstünden sich als Team – aus 67 hauptamtlichen und 200 freiwilligen Kräften. Und damit sei gewährleistet, dass eben nicht immer dieselben Kräfte draußen seien. „Mit ihrem 24-Stunden-Dienst fängt die hauptamtliche Wache schon mal vieles ab, und die ehrenamtlichen Kräfte sind in ihren Löschzügen in der Regel für ihre Bereiche zuständig, sodass sich anfallende Einsätze auch verteilen“, sagt Kreutz.

Im übrigen sei die Verdichtung von Einsätzen für die Feuerwehr keine Seltenheit – umgekehrt gebe es auch ruhige Phasen, in denen über Tage wenig passiert.

Ruhefrist gesetzlich vorgeschrieben

Kommt es für einzelne Einsatzkräfte aber mal ganz dicke, so wie im Dezember in Iserlohn, gelten für sie auch die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhefristen: „Als es in Iserlohn zu dem gefährlichen Dachstuhlbrand kam, wurde auch die Mendener Wehr zu Hilfe gerufen.“ Für die Einsatzkräfte bedeutete das eine sehr lange Nacht – und am anderen Morgen musste keiner ehrenamtlichen zur zivilen Arbeitstelle. „Auf die Einhaltung dieser Fristen achten Wehrleitung und Gesetzgeber penibel“, weiß der Sprecher.