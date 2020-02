Menden: Viele Fotos der Weiberfastnachtsparty im MKG-Zelt

Menden. Zum Auftakt des Zeltkarnevals feierten die jecken Mendenerin Weiberfastnacht im MKG-Zelt mitten in Menden. Hier gibt’s die Fotos der Party.

Die Stimmung am Donnerstagabend bei der Weiberfastnachtsparty im MKG-Zelt ist bis tief in die Nacht fabelhaft. Die Damen haben sich ordentlich ins Zeug gelegt und teils ausgefallene Kostüme in liebevoller Tüftelarbeit gestaltet.

Wir zeigen euch hier viele Bilder des Abends