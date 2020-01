Menden: Trauer um Hausarzt Dr. Hubertus Steinkuhl

Der frühere Mendener Hausarzt Dr. Hubertus Steinkuhl ist nach Angaben seiner Familie kurz vor dem Jahreswechsel völlig überraschend verstorben. Steinkuhl hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Danach betreute er aber noch Mutter-Kind-Kuren als Mediziner auf der Nordsee-Insel Borkum.

Dr. Hubertus Steinkuhl Foto: Marcel Näpel

Steinkuhl hatte seine Praxis am Lupinenweg im Alter von 65 Jahren an Nachfolger übergeben. Er war zuvor drei Jahrzehnte lang als Allgemeinmediziner in Menden tätig. Steinkuhl lobte 2017 im WP-Gespräch „die Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Charaktereigenschaften, mit ihren Sorgen und Nöten“.

Mediziner zeigte sich im WP-Gespräch demütig

40 Jahre ärztliche Tätigkeit hätten ihn aber auch gelehrt „demütig zu werden“, sagte der verwitwete Allgemeinmediziner. „Demütig deshalb, weil bei allen wunderbaren Erfolgen der modernen Medizin stets die Zerbrechlichkeit und die Endlichkeit des menschlichen Lebens gegenwärtig sind.“

Der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Naturheilverfahren stammte aus Werne an der Lippe. Zum Ruhestand wünschte er sich „noch ein paar Jährchen bei robuster Gesundheit“.

