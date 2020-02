Menden: Tim Behrendt soll Wirtschaftsförderung übernehmen

Was ihn gereizt hat, war der Neustart, „Pionierarbeit zu leisten, statt in ein fertiges Konstrukt zu kommen“. Darum hat sich Tim Behrendt aus Möhnesee um die Stelle des Geschäftsführers der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft WSG in Menden beworben. Unter 80 Interessenten, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Maywald, habe man Behrendt ausgewählt. Jetzt soll der 35-jährige gebürtige Dortmunder, „selbstverständlich BVB-Fan“, ab Mai den neuen Posten antreten.

Pionierarbeit zum Neustart reizt zuletzt selbstständigen Unternehmensberater

Was neu ist an der WSG: Sie soll künftig einen Wirtschaftsservice bieten, der klar abgetrennt ist vom Stadtmarketing, also der Entwicklung, Organisation und Begleitung von Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen. Dem Wirtschaftsservice will Behrendt seinen Stempel aufdrücken, eigene Ideen einbringen, andere aufgreifen. Ziel sei es, Mendener Unternehmen „und solchen, die’s werden wollen“, bestmögliche Dienstleistungen anbieten zu können. Den Unternehmen gehe es darum, „schnell durch die Verwaltung zu kommen und schnell an Fördertöpfe“. Dafür müsse die WSG „unkompliziert ansprechbar sein, ob es um Standorte oder Projekte geht“.

Dabei, davon ist der frühere Manager von Trilux in Arnsberg überzeugt, werde ihm helfen, dass er die Dinge selbst „durch die Unternehmerbrille“ sieht. So hatte er sich vor drei Jahren als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Zuvor war der studierte Ingenieur in der Arnsberger Trilux-Gruppe als Abteilungsleiter zuständig für die Unternehmensstrategie. Mit der neuen Aufgabe werde seine Consult GmbH inaktiv: „Ich wechsle voll und ganz in die neue Gesellschaft.“

Hämmer-Süd wird wichtige Aufgabe, ist aber nicht alles

Dass eine seiner Hauptaufgaben das neue Industriegebiet Hämmer-Süd sein wird, ist Behrendt vollkommen klar, wie er sagt. Dafür gibt es inzwischen Vergabekriterien, „und die passen gut in mein gedankliches Konstrukt“, sagt er. Wichtig sei die strukturierte Aufteilung: „Gleiches zu Gleichem bei einer insgesamt breit angelegten Mischung.“ Auf keinen Fall dürfe man versuchen, nach dem Motto „Masse statt Klasse“ schnellstmöglich die Flächen vollzukriegen. Die Vergabekriterien, die das Büro „Modul 3“ hierzu entworfen hat, sollen laut Peter Maywald Thema der Ratssitzung am 18. Februar werden.

Doch so wichtig Hämmer-Süd sei: „Der Wirtschaftsservice darf darüber keinesfalls vernachlässigt werden – im Gegenteil“, sagt Behrendt. Den Dienstleistungsgedanken habe er verinnerlicht, nicht nur, weil beim Ehepaar Behrendt zuhause zwei Katzen leben.

Menden Rat entscheidet – Maywald dankt Auswahlkommission Tim Behrendt wurde von einer Kommission aus Peter Maywald (CDU), Jörg Kötter (Sparkasse), Noch-Geschäftsführer Uwe Siemonsmeier und Aufsichtsrat Stefan Weige (FDP) gewählt und vom Aufsichtsrat bestätigt. Maywald dankte der Kommission ausdrücklich „für eine zielgerichtete und harmonische Arbeit“. Der Stadtrat muss die Auswahl des Gremiums indes noch bestätigen – und den Aufsichtsrat mit Behrendts Anstellung beauftragen.

Um allem gerecht zu werden, soll die WSG, die heute noch 3,5 Stellen zählt, je nach Bedarf auf bis zu acht volle Stellen wachsen, erklärte Maywald. Die strategische Aufstellung sehe die WSG in der Hauptsache als Wirtschaftsservice-Gesellschaft, dem die neu gegründete Stadtmarketing-GmbH mit Geschäftsführerin Melanie Kersting angegliedert ist.

Tim Behrendt hat sich im Rathaus der neuen Mannschaft bereits vorgestellt: „Ich habe die WSG als sehr professionell kennenlernen dürfen. Das ist definitiv mehr als eine Firma, das ist ein echtes Team.“ Das auszubauen, werde Freude machen, verspricht der freiwillige Feuerwehrmann und Ökoprofit-Botschafter, der sich auch zum Führungskräfte-Coach ausbilden ließ. „Meine Wunschvorstellung ist ganz klar eine Truppe, die weiter Spaß daran hat, für Menden etwa Gutes hervorzubringen.“