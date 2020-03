Nach mehr als zehn Jahren Leerstand kehrt wieder Leben ein in die alte Gaststätte Rennebaum am Hüingser Ring 38 – allerdings ganz anders als früher. Wo einst abends mit Bierchen angestoßen wurde, gibt es jetzt Wasser, Tee oder Kaffee, auch wenn die Theke noch steht. Am heutigen Montag eröffnet hier die „Tagespflege Maturas GmbH“ und erwartet ihre ersten Gäste. Maturas steht für Reife.

In Hüingsen siebeneinhalb neue Arbeitsplätze geschaffen

Die Managerin der neuen Einrichtung für täglich bis zu 18 Seniorinnen und Senioren ist Sandra Schumacher-Leiß, und sie strahlt: Der Umbau ist geschafft, und insgesamt schafft die Maturas GmbH, die schon seit Jahren an der Europastraße in Hemer-Deilinghofen eine Tagespflege betreibt, am Hüingser Ring 7,5 neue Arbeitsplätze. So viele Fachkräfte auf einem als leergefegt geltenden Pflegemarkt zu finden, sei keine Herkulesaufgabe gewesen, sagt Schumacher-Leiß selbstbewusst: „Mit einem guten Ruf geht alles.“ Die Altenpflegerin Sarah Jortzick und die Krankenschwester Susanne Eickel nicken.

Menden Beispielrechnung: Kosten der Tagespflege Anhand einer Beispielrechnung erläutern die Maturas-Vertreterinnen die Kostenfrage. Die berge keine Geheimnisse, da es sich um vorgegebene Sätze handele. So erhalte ein älterer Mensch mit dem Pflegegrad 2 monatlich 689 Euro an Pflegegeld. Der Satz für die Tagespflege liege bei 51,77. Theoretisch könnte diese Person also 13 Mal im Monat kommen, ohne zusätzliches Geld auszugeben. Allerdings fallen auch Zusatzkosten an, etwa für die Verpflegung. Die Hemeraner Einrichtung werde von Gästen unterschiedlich genutzt: manchmal nur ganz sporadisch, dann wieder zwei Mal die Woche oder auch durchgehend. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 0157/34 39 02 43 entgegengenommen.

Sichtlich stolz ist die Managerin auf das einzigartige, gemütliche Kneipen-Ambiente, das man hier ganz bewusst erhalten habe – „auch wenn selbstverständlich alle benötigten Einrichtungen für eine Tagespflege nagelneu und tipptopp sind“. Ein Blick in die Küche oder den WC-Bereich bestätigt das. Alles neu, „und sogar das alte Spuckbecken auf dem Herren-WC haben rausgenommen“, schmunzelt Schumacher-Leiß.

Doch ins Auge fallen hier ganz andere Dinge. Der riesige, alte Kronleuchter im Aufenthaltsraum zum Beispiel. Die hier gefundenen alten Bügeleisen und Bettwärmer, die jetzt das regal über der Theke zieren. Der mit Sesseln und Sofas urgemütlich eingerichtete Kaminraum. Das Ruhezimmer. Und dahinter gibt’s doch tatsächlich noch die Kegelbahn, die Sandra Schumacher-Leiß für ihre Gäste reaktivieren will. „Da muss nur eine neue Platine rein, dann rollen die Kugeln wieder. Das machen wir“, verspricht sie. Man sei hier eben immer noch bei Rennebaum, nicht in einer Klinik oder in einem Heim. „Das war das Ziel.“

Die Zapfhähne blieben dran, doch Bier soll hier nicht mehr fließen: Das Maturas-Team hat das Gaststätten-Ambiente bei Rennebaum ganz bewusst erhalten. Foto: Thomas Hagemann

Dabei hat es die urige Immobilie ihren neuen Besitzern alles andere als leicht gemacht. Vor zwei Jahren schien die Einrichtung schon startklar zu sein. Es gab sogar einen Tag der Offenen Tür, über den die WP auch ausführlich berichtete. Doch dann sahen sich Behörden den historischen Bau genauer an – und siehe da: Vor einer Nutzung als Tagespflegestätte war vor allem in Sachen Brandschutz doch noch einiges nachzurüsten.

Jetzt ist das alles vergessen: „Wir bieten eine Tagesstruktur, die vom gemeinsamen zweiten Frühstück und Zeit für Pflege über das Zeitunglesen und -vorlesen bis zu Handarbeiten oder Gymnastik reicht“, sagt Sarah Jortzick. Kreativangebote, Spiele oder Spaziergänge zählen bis zum gemeinsamen Kaffee am Nachmittag ebenfalls zum Tagesprogramm. Für Abwechslung sollte also gesorgt sein. Zu den Besonderheiten zählt die Küche, in der Gäste gerne selbst backen können. Und bei schönem Wetter soll draußen der hauseigene Garten auf Besucher warten, der im Frühjahr hergerichtet wird. Bei alledem aber richte man sich immer nach den Wünschen der Bewohner, „und die wenigsten wollen den ganzen Tag über singen und klatschen“.

Grundpflege und medizinische Behandlungspflege im Programm

Verbunden ist die Einrichtung mit dem Fahrdienst Nabil fürs Bringen und Holen. Die Öffnungszeit dauert von 8 bis 16 Uhr. Anmelden können sich alle älteren Menschen – auch rollstuhlfähige Senioren, die noch zu Hause wohnen, aber Gemeinschaft erleben wollen. Oder Menschen, die eine qualifizierte, fachliche Pflege suchen. Oder beides. „Bei Bedarf übernehmen wir die Grundpflege und – auf ärztliche Anordnung – auch die medizinische Behandlungspflege“, beschreibt Susanne Eickel.

Für frühere Gaststätten-Besucher „wie ein Nachhausekommen“

Mit dem heutigen Montag ist also wieder was los bei Rennebaum. Für Sandra Schumacher-Leiß ist ein Gedanke dabei besonders reizvoll: „Dass Menschen zu uns kommen, die in jüngeren Jahren hier in der Gaststätte gesessen haben. Für die muss es doch sein wie ein Nachhausekommen.“