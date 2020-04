Menden: Täter mit Atemschutzmaske überfällt Tankstelle

Menden. Ein Unbekannter mit Atemschutzmaske hat am Donnerstag eine Tankstelle am Bräukerweg in Menden überfallen. Er erbeutete Geld, Tabak und Schnaps.

Am Donnerstag wurde erneut eine Tankstelle überfallen: Gegen 16.20 Uhr betrat ein Unbekannter mit einer Atemschutzmaske über Mund und Nase den Verkaufsraum am Bräukerweg. Wie die Polizei berichchte, folgte der Verkäufer der Aufforderung des Unbekannten, Geld auszuhändigen, weil er annehmen musste, dass der Unbekannte eine Waffe in seinem Rucksack hatte. In aller Ruhe packte er das Geld, Tabak und Schnaps in den Adidas-Rucksack und ging raus.

Täter trug Jogginghose und Kapuzenpulli

Die Polizei wertet Aufnahmen der Überwachungskamera aus. Die Ermittlungen laufen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, grauem Kapuzenpulli und darunter einer schwarzen Strickmütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

