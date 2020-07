Sogar bis in kanadische Fernsehen schaffte es Menden wegen des „Corona-Knasts“, einer Quarantänehalle für Uneinsichtige, die der Erste Beigeordnete und CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Arlt in Lendringsen einrichten ließ. Jetzt kritisiert ihn die SPD wegen Nachlässigkeit in Hygienefragen.