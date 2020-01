Menden. In Menden geht die Serie von Autoaufbrüchen weiter. Erneut wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Menden: Serie von Autoaufbrüchen geht weiter – kuriose Beute

Die Serie von scheinbar ziellosen Autoaufbrüchen in Menden geht weiter. An Silvester schlugen ein oder mehrere Täter erneut eine Seitenscheibe ein. Auch dieses Mal wurden nicht – wie man vermuten könnte – wertvolle Autoteile gestohlen, sondern nur ein nahezu wertloser Einkaufskorb.

Laut Polizei ereignete sich der neuerliche Vorfall an der Straße Am Bieberkamp im Bereich der Bushaltestelle Lürbke Wendeschleife. Es wurde am Dienstag im Zeitraum zwischen 14.30 und 15.30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines grauen Mercedes B 180 eingeschlagen.

Einkaufskorb vom Rücksitz ist die einzige Beute

Der Täter nahm laut Polizei einen auf dem Rücksitz abgestellten Einkaufskorb an sich, durchwühlte ihn und stellte ihn in zehn Metern Entfernung am Straßenrad wieder ab. Es wurde wieder nichts gestohlen. In den vergangenen Wochen hatte es eine ganze Reihe ähnlicher Fälle gegeben. Jedes Mal mit vergleichsweise geringer Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

