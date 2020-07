Menden: Schweißgeräte aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte brechen in eine Firma am Dieselweg ein - hier ein Symbolbild.

Menden. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Firma am Dieselweg in Menden. Die Diebe müssen ihre Beute in einem Fahrzeug weggeschafft haben.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, sind in der vergangenen Woche bei einem Einbruch in eine Firma am Dieselweg in Menden mehrere hochwertige Schweißgeräte gestohlen worden.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Montag, 6. Juli, auf Dienstag, 7. Juli. Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Täter müssen das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen, 02373/9099-0.

