Menden: Polizei und Feuerwehr suchen vermisstes Mädchen

Feuerwehr und Polizei suchen entlang der Hönne in Menden nach vermisster Person.

Menden. Die Polizei sucht in Menden nach einem vermissten Mädchen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Kind in die Hönne gefallen ist.

Feuerwehr und Polizei sind aktuell an der Hönne in Menden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage der WP mitteilte, wird eine Person vermisst und im Bereich der Hönne, Nähe Battenfelds Wiese, gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. In sozialen Netzwerken heißt es, dass ein Kind ins Wasser gefallen sei. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wird nach einem vermissten 10-jährigen Mädchen gesucht.

Die 10-Jährige wird vermisst. Foto: Polizei MK

Die Polizei könne aufgrund von Zeugenangaben nicht ganz ausschließen, dass das Mädchen in die Hönne gefallen ist. Beschreibung des Mädchens: Rosa/pinkfarbener Pyjama, barfuß, dunkle Haare, lockig, mittellange Haare, circa 1,20 Meter, normale Statur. Das Mädchen weist eine Behinderung auf und spricht deswegen nicht. Wer das Mädchen sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen!

Gesamte Feuerwehr im Einsatz

„Die gesamte Feuerwehr Menden ist im Einsatz“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Rainer Kardell. Die Polizei suche parallel dazu im gesamten Stadtgebiet nach dem vermissten Mädchen. Weil das Wohnhaus des Mädchens nahe der Hönne liege, werde auch das Gewässer abgesucht. Entlang der Hönne seien auf der gesamten Länge zwischen Battenfeld und der Mündung in die Ruhr Feuerwehrleute als Posten im Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit Sirenenalarm zur Unterstützung hinzugerufen worden.