Feuerwehr Menden: Ölspur zieht sich am Freitag durch die Innenstadt

Eine Ölspur hat am Freitag für einen dreistündigen Polizeieinsatz gesorgt. Wegen eine technischen Defekts hatte ein Pkw Öl verloren.

Menden Ein technischer Defekt war die Ursache dafür, dass am Freitagvormittag ein Pkw eine große Menge Öl verlor. Die Ölspur begann in Menden auf der Bodelschwinghstraße und führte auf einer Länge von mehr als einem Kilometer über die Walramstraße bis zum Parkplatz am Schlachthof.

Die Feuerwehr erkundete zunächst die Ausbreitung, dann wurden gezielt weitere Kräfte alarmiert sowie ein Spezialunternehmen zur Reinigung der Fahrbahn hinzugerufen. Die Feuerwehrleute streuten die Ölspur mit Bindemittel ab und stellten Warnschilder auf. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.