Menden: Kuriose Diebstähle von Euro-Paletten und E-Scooter

Menden. 120 Euro-Paletten und ein E-Scooter: Mit zwei nicht alltäglichen Diebstählen hat es die Mendener Polizei seit dem Wochenende zu tun.

Das hat die Mendener Polizei so wohl auch noch nicht erlebt: Sie musste am Sonntag an der Milanstraße in Holzen den Diebstahl von sage und schreibe 120 Euro-Paletten aufnehmen. Der große Paletten-Klau wurde am Sonntag zwischen 13.35 und 14.10 Uhr festgestellt. Da der oder die Täter die schweren Holzträger nur mit einem größeren Transportfahrzeug weggeschafft haben können, hoffen die Ermittler jetzt auf Hinweise auf ein solches Fahrzeug, das am Wochenende möglicherweise jemandem aufgefallen sein könnte. Daher die Frage: Wer kann Hinweise zu den Tätern und deren Transportfahrzeug im Bereich Bösperde machen?

E-Scooter auf Mendener Straßen noch eher Exoten

Ebenfalls für Menden noch eher ungewöhnlich erscheint der Diebstahl eines E-Scooters. Der elektrisch motorisierte Tempo-20-Roller der chinesischen Marke Jiangtsu Xinling, auf Mendener Straßen noch eher ein Exot, verschwand laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag. Das Fahrzeug trug das Versicherungskennzeichen 974NFX. Das Gefährt war vom Besitzer am Rosenweg zuvor mit einem Stahlschloss an einem Hausgeländer des Rosenweges gesichert worden.

Wer Hinweise zum Täter und/oder dem Verbleib des Rollers geben kann, melde sich unter der Mendener Rufnummer 02373/ 90 99 -0 auf der Polizeiwache. Gleiches gilt für Hinweise auf den Paleten-Diebstahl an der Milanstraße.