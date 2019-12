Menden. Zeitgleich mit dem Eisbaden in der Mendener Leitmecke am 12. Januar wird auch Richtfest für das neue Familienbad gefeiert. Eröffnung im Mai.

Menden: Kleine Leitmecke feiert am 12. Januar Richtfest

Einer Eröffnung der „Kleinen Leitmecke“, dem neuen Mendener Familienbad, im Mai steht nach derzeitigem Stand nichts im Wege. Das teilt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der WP mit. Aber zunächst wird Richtfest gefeiert, und zwar am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr – unmittelbar vor dem Start des Eisbadens 2020.

Vor ziemlich genau einem Jahr war der erste Spatenstich im Bürgerbad am Rande der Waldemei gefeiert worden. Anstelle des alten Kinderbeckens entsteht das künftige Familienbad. Für das Millionenprojekt steuern Bund und Land Fördermittel in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro bei. In den kommenden Monaten wurde das Gelände des früheren Kinderbeckens um gut zwei Meter auf das Niveau der Umgebung angehoben. Der barrierefreie Nebeneingang, der neu eingerichtet wird, soll auch einen separaten Betrieb des Familienbereichs ermöglichen. Dort entsteht auch ein zweites Umkleidegebäude.

Die Rohbauarbeiten sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen, erklärt Johannes Ehrlich. „Aktuell laufen die Ausschreibungen für die Dacharbeiten sowie für Heizung, Lüftung und Sanitär.“ Die Submissionstermine, also die Öffnung der eingereichten Angebote, seien für Dezember und Januar terminiert. Für Ende April sei laut Ehrlich ein Probelauf der Wassertechnik vorgesehen.

Menden Erweiterung erneut teurer Die Erweiterung des Bürgerbades wird erneut teurer. Das geht aus einer Vorlage hervor, die dem Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres zur Kenntnisnahme vorlag. Zusätzlich zu den bereits Anfang des Jahres genehmigten zusätzlichen Kosten in Höhe von 390.000 Euro (WP berichtete) seien weitere Kosten in Höhe von bis zu 300.000 Euro zu erwarten, heißt es in der Vorlage. Die Kostensteigerungen würden sich insbesondere bei der Erstellung der Freianlagen und durch ein vergrößertes Baufeld ergeben, bei den Rohbau-/Erdarbeiten, bei den Zimmerarbeiten und bei Arbeiten für den Blitzschutz. Der Architekt habe im November mitgeteilt, dass sich die Kosten erneut erhöhen würden. Der Bürgerbadverein werde sich mit bis zu 150.000 Euro an den Mehrkosten beteiligen. Die Summe sei allerdings zweckgebunden und somit ausschließlich für so genannte Nachtragspositionen und eventuell anfallende Mehrkosten durch technische Änderungen einzusetzen. Das sei in einer Vorstandssitzung des Vereins so beschlossen worden. Die Erweiterung des Bürgerbades Leitmecke wird über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert. Bei zunächst geplanten Ausgaben in Höhe von 1.475.556 Euro erhält die Stadt Fördergelder in Höhe von 1.328.000 Euro. Durch die entstehenden Mehrkosten erhöht sich die Fördersumme nicht. Der städtische Eigenanteil lag demnach ursprünglich bei 147.556 Euro.

Parallel zum Probelauf sollen dann die erforderlichen Abnahmen sowie die Arbeiten an den Außenanlagen erledigt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand stehe einer Eröffnung im Mai somit nichts im Wege. Risikolagen wie Wettereinflüsse (Frost) blieben „natürlich nach wie vor bestehen“, gibt der Stadtsprecher zu bedenken.

Neujahrstreff am 1. Januar

Damit Eisbaden und Richtfest am selben Tag stattfinden können, hat der Bürgerbad-Verein die Traditionsveranstaltung zum Jahresbeginn um eine Woche verschoben. In den vergangenen Jahren fand der Sprung ins eisige Wasser stets am ersten Januar-Wochenende statt. „Wer sich den Neubau ansehen will, kann dies gerne tun“, heißt es in der Einladung des Bürgerbades zu Richtfest und Eisbaden.

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr in der Leitmecke ist wieder der Neujahrstreff am 1. Januar. Ab 13 Uhr gibt’s Grillwurst und Waffeln. Gemeinsam mit den Freunden des Bürgerbades stößt der Verein dann auf das neue Jahr und die neue Saison an.

