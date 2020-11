Menden. In Menden gibt es neue Regeln zur Maskenpflicht. Der Wochenmarkt ist davon ausgeschlossen. Hinweise zu Neuerungen fehlen bislang auf Schildern.

Seit Mittwoch, 18. November , gibt es neue Regelungen zur Maskenpflicht in der Hönnestadt. Demnach wurden Zeiten eingeführt, zu denen die Maske in den ausgewiesenen Zonen getragen werden muss. Doch entsprechende Hinweise auf den Schildern, die auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinweisen, wird es vorerst nicht geben.

„Die Zeiten werden wir erstmal nicht auf die Schilder kleben, da es sein kann, dass sie nächste Woche wieder angepasst werden müssen“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der Westfalenpost. Das Thema sei bei der Stadt diskutiert worden. Allerdings gehe man derzeit davon aus, dass mit der aktuellen Verfügung Ende November noch nicht Schluss ist. Und dann wäre es durchaus schwierig, auf jedes Schild einen Aufkleber zu heften, der laufend angepasst werden muss. Daher wurde seitens der Stadt nun in andere Richtungen gedacht: „Wir hatten die Idee, die Schilder mit einem QR-Code zu versehen“, erklärt Johannes Ehrlich. So sollen Nutzer dann auf die Internetseite der Hönnestadt und auf die aktuell geltenden Corona-Regeln gelangen. Indes ist das bislang nur eine Idee.

Wochenmarkt ausgeschlossen

Für die Menschen, die keinen Internetzugang und auch kein Smartphone besitzen, gibt es noch keine Lösung. „Wir wissen, dass wir mit dem, was wir tun, nie alle Menschen erreichen“, sagt der Stadtsprecher. Als Beispiel nennt er dafür auch das Amtsblatt des Märkischen Kreises oder den Glaskasten am Rathaus, in dem die Corona-Regeln aushängen. „Wir versuchen aber, möglichst viele Mendener zu informieren.“

Auch wenn in der Innenstadt nun erst ab 8 Uhr eine Maskenpflicht gilt, muss auf dem Wochenmarkt, der zweimal in der Woche vor am Alten Rathaus stattfindet, auch schon vor 8 Uhr eine Maske getragen werden. Das besagt die bundesweite Coronaschutzverordnung. Ebenfalls werden die Menschen dazu angehalten, die Abstandsregeln zu befolgen. „Dazu haben wir ja auch die darauf hinweisenden Aufsteller“, ergänzt Ehrlich.

INFO: , zu denen ein Mund-Nasen-Schutz in den sogenannten Masken-Zonen getragen werden muss lauten wie folgt:

- Im Bereich der Fußgängerzone bzw. der engeren Mendener Innenstadt ist eine Mund-Nasen-Bedeckung von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr zu tragen.

- Im Bereich Lendringser Hauptstraße (zwischen Fischkuhle und Josef-Winckler-Straße) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr zu tragen.

- Im Bereich der am stärksten frequentierten Schul- und Berufswege ist die Mund-Nasen-Bedeckung von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr verpflichtend.

