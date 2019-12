Menden. Zwei Organisationen teilen sich den ersten Mendener Heimatpreis. Die Auszeichnung geht an die Bieberschlümpfe und den Treff Alt-Menden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Heimatpreis für Bieberschlümpfe und Treff Alt-Menden

Die Preisträger für den ersten Mendener Heimatpreis stehen fest. Die Auszeichnung geht an die Behindertenhilfe Bieberschlümpfe und die Flüchtlingshelfer vom Treff Alt-Menden. Der zweite Platz bleibt unbesetzt. Der dritte Preis geht an die Dorfgemeinschaft Halingen.

So habe die Jury, bestehend aus dem Bürgermeister, den Vorsitzenden der politischen Fachausschüsse und Vertretern der Fraktionen und dem Integrationsratsvorsitzenden aus insgesamt 16 Bewerbungen und Vorschlägen die drei Preisträger für das Jahr 2019 ermittelt. Es gehen zwei erste Preise, dotiert mit jeweils 2000 Euro an die „Bieberschlümpfe“ und den „Treff Alt Menden“. Der dritte Preis, dotiert mit 1000 Euro geht an die „Dorfgemeinschaft Halingen“.

Heimatpreis Menden zum ersten Mal vergeben

Der Preis wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Menden vergeben. Mit diesem Preis würdigt die Stadt Menden ehrenamtliches Engagement. „Er wird also an die Mendenerinnen und Mendener vergeben, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren, damit Menden als Heimat erfahren werden kann und auch auf Dauer erlebt wird“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich.

In zwei Sitzungen hat die Jury die fristgerecht eingegangenen Bewerbungen und Vorschläge nachfestgelegten Kriterien bewertet. Hierbei lagen die Bieberschlümpfe und Alt Menden punktemäßig gleichauf. Daher die Entscheidung, dass es in diesem Jahr zwei erste und einen dritten Preisgeben soll. Dieser Entscheidung hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres zugestimmt.

Heimatpreis wird am 18. Januar 2020 auf Gut Rödinghausen verliehen

Frauen im Treff Alt Menden. Foto: Martina Dinslage / Westfalenpost

Die Preiskriterien: Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und Verwurzelung von Menschen in Menden, Förderung gelebter Traditionen und Bräuche, Möglichkeit von generationsübergreifendem Erleben, Nachhaltigkeit der Projektidee und Umfang des Wirkens. Die Preisverleihung wird am 18. Januar 2020 in einer Feierstunde im Kaminsaal des Gutes Rödinghausen stattfinden.

Auch im kommenden Jahr soll der Heimatpreis in Menden wieder vergeben werden. Die Bewerber,die in diesem Jahr nicht gewonnen haben, erhalten so erneut eine Chance. Die Preisträger aus dem Jahr 2019 sind für das kommende Jahr von der Prämierung ausgeschlossen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ das Programm zur Heimatförderung ins Leben gerufen. Nach Beschluss des Rates der Stadt Menden, an diesem Landesprogramm teilzunehmen, hat die Stadtverwaltung den Heimatpreis für Menden für das Jahr 2019 ausgelobt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!