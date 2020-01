Menden: Freibad Leitmecke soll zur Saison fertig sein

In der Leitmecke gab es gleich doppelt Anlass zu feiern. Die Wagemutigen trauten sich den ersten Sprung des Jahres in die Fluten. Und der Erweiterungsbau der „Kleinen Leitmecke“ ist mit dem Richtfest einen weiteren Schritt hin zur rechtzeitigen Vollendung für die Freibadsaison gegangen.

Zur Zeit liegen die Arbeiten oberhalb der bestehenden Anlage im Waldfreibad weiter im Zeitplan, teilte Stadtsprecher Johannes Ehrlich mit. „Wir gehen davon aus, dass alles rechtzeitig zum Sommer fertig wird.“ Am Samstagmittag konnten zahlreiche Besucher neugierige Blicke werfen auf den Rohbau des neuen Beckens sowie des Gebäudes, welches einen separaten und barrierefreien Eingang bieten wird. Ebenso Sanitär- und Umkleideräume. Im Rahmen des Richtfestes gab es die obligatorischen guten Wünsche für den Neubau, mit Segen und dem kaputt geschlagenen Glas.

Projekt mit einer Million gefördert

Der Erste Beigeordnete Sebastian Arlt erinnerte noch einmal an die große Fördersumme (über eine Million Euro), die dem Projekt zuteil wird und ohne die es wohl kaum möglich gewesen wäre. Zuletzt war ja noch einmal eine Kostensteigerung bekannt geworden (wir berichteten). Beim Richtfest stand aber auf Seiten aller Beteiligten, Stadt wie auch Leitmecke-Team die Freude über die „Kleine Leitmecke“ und die neuen Möglichkeiten mit ihr im Badebetrieb im Vordergrund.

Rechts der Gebäude-Neubau, im Hintergrund die alte Leitmecke. Foto: Alexander Lück

Nun hofft man, dass ab Mai auch Petrus seinen Teil für eine erfolgreiche Saison beisteuert. Für das traditionelle Leitmecke-Eisbaden, das am Samstag parallel zum Richtfest stattfand, schenkte er den Wagemutigen, die sich den Sprung in die Fluten zutrauten, eher eine milde Witterung. Außentemperaturen weit über dem Gefrierpunkt und das Wasser im Becken bei etwas über sechs Grad: „Viel zu warm“, scherzte da schon manch einer. Für Warmduscher war das Eisbaden aber auch bei diesen Bedingungen natürlich immer noch nicht geeignet. 28 Teilnehmer trauten sich schließlich hinein, verteilt auf drei Gruppen, die Moderator Christian Scholz zunächst alle vorstellte und nach ihrem Befinden vor und nach dem Gang durch das große Becken befragte.

Viele altgediente Eisbader waren darunter, manche nahmen auch einen längeren Anfahrtsweg auf sich. Die jüngste Teilnehmerin war die sechsjährige Fiona. „War dir denn kalt?“, wollte Scholz wissen als er ihr wie auch allen anderen nach der warmen Dusche die Urkunde überreichte. „Nein“, stellte die junge Dame knapp fest. Was vielleicht an ihrem flauschig-wärmenden Pinguin-Bademantel lag. So richtig eingetaucht war sie auch nicht in das kühle Nass, sondern hatte sich in einem kleinen Boot durch das Becken ziehen lassen. „Ich bin aber auch ein bisschen nassgespritzt worden“, sagte Fiona hinterher. Im Sommer komme sie gerne und regelmäßig in die Leitmecke.

Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke 1 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Daria Töws (24) mit Emilia (5) Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

2 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Paul und Monika Nagel lesen Westfalenpost. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

3 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Jan Haberkorn (19) und Nina Pospischil (18) Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Jennifer Brunner (25) Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

5 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Melody (15) und Brian (18). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Der WP-Heimat-Urlaub zu Gast im Bürgerbad Leitmecke: Viele Fotos von den Besuchern, den Ehrenamtlichen und ein bisschen Abkühlung beim Anschauen. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

7 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke WP-Redaktion im Freibad Leitmecke in Menden. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

8 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Jamie-Lee Richard (20) und Philipp Merse (20). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

9 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke WP-Redaktion im Freibad Leitmecke in Menden. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

10 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke WP-Redaktion im Freibad Leitmecke in Menden. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

11 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Der WP-Heimat-Urlaub zu Gast im Bürgerbad Leitmecke: Viele Fotos von den Besuchern, den Ehrenamtlichen und ein bisschen Abkühlung beim Anschauen. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

12 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Dieter Spielmann (67). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Horst Falkenstein (69) Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Georg Pesch zeigt die Wasseraufbereitungsanlage. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

15 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Das Chlorlager. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

16 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Der große Vorfilter im Untergrund. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Der WP-Heimat-Urlaub zu Gast im Bürgerbad Leitmecke: Viele Fotos von den Besuchern, den Ehrenamtlichen und ein bisschen Abkühlung beim Anschauen. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Barbara Gaertner (35). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

19 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Barbara Gaertner (35). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Daria Töws (24) mit Emilia (5). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

21 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Emilia (5) Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

22 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Melody (15) und Brian (18). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

23 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Pia und Lena (von links). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

24 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Christel Garlipp (71, links) und Anita Fromm (72). Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

25 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke WP-Redaktion im Freibad Leitmecke in Menden. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

26 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke Baustelle für das neue Becken. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 1 Bewertung

27 / 27 Sonne pur und ein bisschen Abkühlung im Freibad Leitmecke WP-Redaktion im Freibad Leitmecke in Menden. Foto: Westfalenpost Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Aufregung vor dem Saisonstart

Die Leitmecke bekommt einen neuen Eingangsbereich mit Toiletten und Umkleiden. Foto: Alexander Lück

Den ultimativen Sprung ins kalte Wasser wagt Fiona dann ja vielleicht beim Eisbaden 2021. Aber erst einmal fiebert sie wie viele andere einem hoffentlich schönen Sommer 2020 entgegen. Christian Scholz verabschiedete die Besucher mit großer Zuversicht: „Wir sehen uns im Sommer in der großen Leitmecke.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!