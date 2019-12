Einbrecher (Symbolfoto) brachen durch die Terrassentür in ein Haus an der Straße Zum Sundern ein.

Menden: Einbrecher durchwühlen Zimmer im Einfamilienhaus

Einbrecher sind in ein Haus an der Straße Zum Sundern in Menden eingedrungen. Laut Polizei durchwühlten die Täter mehrere Zimmer und stahlen Gegenstände.

Die Tat soll sich am Mittwoch (18. Dezember) im Zeitraum zwischen 16.15 und 19.30 Uhr ereignet haben. Ziel der Täter war ein Einfamilienhaus. Als der Hausbewohner nach Hause kam, war die Jalousie der Terrassentür oben und die Tür offen.

Unbekannte durchwühlten laut Polizei mehrere Zimmer und brachen eine Geldkassette auf. Mehrere Gegenstände, darunter eine Porzellanfigur, gingen zu Bruch.

