Menden: Dreister Einbruchsversuch am helllichten Tag

Lendringsen/Menden. Einbrecher hebelten am frühen Nachmittag am Fenster eines Einfamilienhauses. Eine Zeugin bemerkte die beiden. Es gibt eine Beschreibung des Duos.

Ausgesprochen dreist waren zwei Männer, die am helllichten Tag in ein Haus in Lendringsen einbrechen wollten. In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei weitere Einbrüche im Mendener Stadtgebiet .

Am Salzweg hebelten am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zwei unbekannte Täter an einem Fenster eines dortigen Einfamilienhauses. Bei Erkennen einer Zeugin flüchten die beiden Männer in Richtung Lendringser Hauptstraße. Es entstand Sachschaden.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Person: mittleres Alter, circa 1,75 Meter groß, längere dunkle schwarze Haare (Bob), dunkler Parka, Jeans, karierter Schal; 2. Person: mittleres Alter, circa 1,85 Meter groß, dunkle schwarze Haare, dunkler Parka, Jeans.

Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende am Heimkerweg in zwei dortige Häuser ein. Der/die Täter hatten es auf Schmuck abgesehen, nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht und Behältnisse durchwühlt hatten. Sie hinterließen Sachschaden.

In der Nacht vom 17. zum 18. Februar scheiterten Einbrecher an den Sicherungsvorkehrungen eines Hauses an der Odenwaldstraße. Das Wohnzimmerfenster hielt dem Ansinnen der Einbrecher stand und es entstand Sachschaden.

Die Polizei bietet Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise sind zu finden auf .