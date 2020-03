Menden: Desinfektionsmittel bei Aldi nach zwei Stunden weg

Menden. Nur zwei Artikel pro Kunde, Ausgabe nur an der Kasse: Am Montagmorgen spielten sich beim Aldi in Menden kuriose Szenen ab.

Die Hamsterkäufe wegen des Coronavirus auch in Menden weiter. Gerade einmal zwei Stunden hat es am Montagmorgen gedauert, bis alle Desinfektionsmittel aus dem Bestand des Aldi-Markts an der unteren Promenade ausverkauft waren. Wer den Prospekt des Discounters in der Vorwoche aufmerksam gelesen hatte, war dabei im Vorteil. Dort hatte das Unternehmen den Verkauf von Desinfektionsmitteln für den Montagmorgen angekündigt.

Niko Paraschos bekam noch eines der derzeit heiß begehrten Sprays. Foto: Thomas Hagemann

Niko Paraschos konnte sich glücklich schätzen, er erwischte eine der letzten Spray-Fläschchen. Als der Markt um sieben Uhr seine Türen öffnete, standen bereits die ersten Menschen an, um das derzeit heiß begehrte Desinfektionsmittel zu ergattern.

Ausgabe nur an der Kasse

Auf einem Plakat an der Eingangstür hatte die Marktleitung darauf hingewiesen, dass sowohl Desinfektionsspray wie auch das Gel nur begrenzt zur Verfügung stehen – und jeder Kunde nur zwei Artikel kaufen kann. Diese wurden auch gar nicht in den Regalen ausgelegt, sondern nur an der Kasse ausgegeben.

Bereits eine Stunde nach Ladenöffnung waren die Gels vergriffen, eine Stunde später dann auch die die Sprays. Gerade Desinfektionsmittel sind seit dem Ausbruch des Coronavirus’ ein sehr begehrtes Gut in Supermärkten, bei Discountern und in Drogerien. Das Angebot auf die Hygieneartikel steht laut Aldi in keinem Zusammenhang mit der aktuell gestiegenen Nachfrage. Es handele sich hierbei lediglich nur um ein Angebot, das in jedem Jahr zu Beginn der Reisezeit bestehe.

