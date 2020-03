Das Coronavirus wirbelt die Freizeit-Planungen vieler Mendener durcheinander. Das Halinger Dorftheater muss fürs Wochenende alle Veranstaltungen absagen, denn: Die Stadt Menden hat am Donnerstagnachmittag empfohlen, alle Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern abzusagen. Dies gilt zunächst bis Ende März. Betroffen von Änderungen sind außerdem Hubertus Menden-Nord, der Kreisschützenbund, der Spielmannszug „In Treue Fest Schwitten“, das Kulturbüro und das Unternehmen Bürkert.

Der Krisenstab der Stadt Menden sagt bis Ende des Monats alle städtischen Veranstaltungen ab, „wenn sie nicht unbedingt notwendig sind“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Davon ausgenommen sind beispielsweise Ratssitzungen und Ausschüsse. Der Zeitraum kann nach Bedarf verlängert werden, so Johannes Ehrlich. „Wir gucken dann, wie sich die Corona-Situation im Allgemeinen und speziell in Menden entwickelt.“ Und was passiert mit den Eintrittskarten für die städtischen Veranstaltungen? Die Details, ob es Ersatztermine oder Rückerstattungen gibt, werden derzeit noch geklärt, berichtet Kulturbüro-Leiter Andreas Nolte.

Veranstaltern empfiehlt die Stadt, alle Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern bis Ende des Monats abzusagen. Im Zweifel könne die Stadt eine „ordnungsbehördliche Verfügung“ erstellen, sagt Johannes Ehrlich – die Stadt könne die Absage also erzwingen. „Das kann zum Beispiel dann notwendig sein, wenn ein Veranstalter sagt, er stehe besser da, wenn es um Geld geht, wenn er eine solche Verfügung von uns hätte“, sagt Johannes Ehrlich. Die Stadt werde nun alle Veranstalter kontaktieren.

Ob Sportveranstaltungen weiterhin stattfinden, zu denen in der Regel unter 100 Menschen kommen, liege im Ermessen der Vereine, sagt Johannes Ehrlich.

Ob die Kreuztracht und die Pfingstkirmes stattfinden, steht noch nicht fest. „Wir schauen erst mal bis Ende März“, sagt Wolfgang Lück, Leiter der Zentralen Dienste im Rathaus. „Zur Pfingstkirmes treffen wir im Moment noch keine Entscheidung.“ Und wegen der Kreuztracht sei die Stadt im Gespräch mit der Kirchengemeinde.

Ein aktueller Überblick:

„Es ist schade, aber geht nicht anders“, sagt Michael Henze vom Team des Halinger Dorftheaters. Drei Vorstellungen mit jeweils 500 Besuchern sollten am Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) auf der Wilhelmshöhe stattfinden. Die Aktiven des Dorftheaters wollen in den nächsten Tage in Ruhe überlegen, ob es für die abgesagten Aufführungen Alternativ-Termine gibt: „Die Details werden wir in den nächsten Tagen klären.“ Bereits in den vergangenen Tagen waren zahlreiche Anrufe von Theater-Fans bei Michael Henze eingegangen, die sich nach den Aufführungen erkundigten. Nun herrscht Klarheit.

Hubertus Menden-Nord sagt die Schlagernacht, die für den 21. März geplant war, ab. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, haben die Verantwortlichen der Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Vormittag entschieden, die Schlagernacht 2020 abzusagen.coronavirus- aufregung im mendener rathaus wegen verdacht

Hubertus Menden habe sich in den vergangenen Jahren immer als verantwortungsbewusster Veranstalter gegenüber Gästen und Partnern verhalten, so der Verein. Durch den NRW-Erlass für Veranstaltungen und die Corona-Fälle in Menden, Arnsberg und Iserlohn sei die Entscheidung jetzt „konsequent und alternativlos“. Weiter heißt es: „Es gibt viele, die die Durchführung bereits in den letzten Tagen kritisch gesehen haben und es gibt viele, die die Absage nicht verstehen werden. Als Vorstand der Schützenbruderschaft müssen wir zwischen den wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten und der Sicherheit unserer Gäste abwägen. Dies haben wir zu jeder Zeit getan. Daher haben wir uns heute Morgen zu diesem Schritt entschlossen.“

Die Aufführung des Halinger Dorftheaters „Das große Geheimnis“ wird am Wochenende nicht mehr gezeigt. Foto: Lisa Nückel

Es werde keinen Ersatztermin in 2020 geben. Die Karten behalten für die Schlagernacht 2021 (13. März) ihre Gültigkeit. Selbstverständlich sei auch die Kartenrückgabe möglich. Für die Abwicklung der Kartenrückgabe müssen einige organisatorische Grundlagen geschaffen werden, so der Verein. „Sobald diese geklärt sind, werden wir darüber informieren. Klar ist, dass jeder Karteninhaber der seine Karte zurückgeben will, sein Geld erhält!“

Das Kulturbüro der Stadt sagt unabhängig von der Größe der Veranstaltungen zum Schutz vor dem Coronavirus Termine ab. „Wir machen jetzt bei den Veranstaltungen keinen Unterschied mehr in Bezug auf die Zahl der Besucher“, erklärte Andreas Nolte, Leiter des Kulturbüros. Abgesagt sind: 14. März: Irish Folk Konzert, Theater am Ziegelbrand; 15. März: Musikschule Menden, Klassik im Westflügel; 23. März: Theaterstück „Diese Nacht oder nie“, Vormietereihe Wilhelmshöhe; 26. März: Bleiming und Thielke“, Theater am Ziegelbrand.

Auch das Kindertheaterstück, das am kommenden Mittwoch, 18. März, in der Dorte-Hilleke-Bücherei stattfinden sollte, ist abgesagt.

Der Kreisschützenbund Iserlohn hat am Donnerstag gemeinsam mit dem Vorstand des Bürger- und Schützenvereins Hüingsen die für Samstag geplante Kreisdelegiertenversammlung abgesagt. „Wir bitten um Verständnis, dass die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher an erster Stelle steht und wir hier kein Risiko eingehen können“, erklärt der Mendener Peter Hölzer, kommissarischer Kreisgeschäftsführer. „Über einen Ersatztermin und das weitere Vorgehen wird der Kreisvorstand, nach Abschätzung der Lage, informieren.“

Der Spielmannszug „In Treue Fest Schwitten“ verschiebt das Freundschaftstreffen, das für den 21. März geplant war. „Die Entscheidung ist uns wirklich sehr schwer gefallen, aber die aktuellen regionalen Ereignisse in Menden und Umgebung zum COVID-19 haben uns keine andere Lösung finden lassen, als unser 120-jähriges Jubiläum um ein Jahr zu verschieben.“ In den nächsten vier Wochen soll ein neuer Termin für 2021 bekannt gegeben werden.

Zum Hintergrund: Der Spielmannszug Schwitten habe sich beim Probeabend dazu entschlossen, diese Veranstaltung zu verschieben, „da sich der Verein nicht in der Lage sieht, die hygienischen Maßnahmen, die aktuell für eine solche Veranstaltung vorgegeben werden,zu erfüllen. Bei der Anzahl der erwarteten Besucher erscheint dem Verein das Risiko der Ansteckungsgefahr der Gäste mit COVID-19 Viren zu hoch.“ Diese Entscheidung sei dem Spielmannszug In Treue Fest Schwitten nicht leicht gefallen, da der Erlös der Veranstaltung für die nächsten fünf Jahre wesentlich zur Finanzierung der Jugendarbeit, der Uniformen und Instrumenten dienen sollte.

Das Mendener Unternehmen Bürkert hatte für Freitag eigentlich eine interne Einweihungsfeier und für Sonntag einen Tag der offenen Tür für allen Interessierten für den Neubau an der Holzener Straße geplant. „Aufgrund der aktuellen Situation wegen des Coronavirus haben wir die Einweihungsfeier und den Tag der offenen Tür verschoben“, berichtet Jens Fuhrmann, Leiter des Bürkert-Standortes Menden. „Wir wollen da kein Risiko eingehen.“ Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, solle voraussichtlich vor den Sommerferien stattfinden.

Jens Fuhrmann, Leiter des Bürkert Standortes Menden. Foto: Tobias Schürmann

Ob der Lendringser Frühling – geplanter Termin ist dass Wochenende 25./26. April – stattfindet oder abgesagt wird, ist noch völlig offen, wie Marion Kölling vom Vorstand der Lendringser Werbegemeinschaft berichtet. „Wir verfallen nicht in Hysterie, wie beobachten das Ganze.“ Zudem gibt Marion Kölling zu bedenken, dass sie und ihre Mitarbeiter im Einzelhandel ohnehin jeden Tag einem gewissen Risiko ausgesetzt seien: „Wenn die Tür aufgeht, weiß niemand, was einen erwartet. Da könnte man sich auch anstecken. Ein Kunde weiß ja nicht unbedingt, dass er selbst ansteckend ist. Da sind wir doch auch nicht geschützt.“ Sie plädiert dafür, sachlich, besonnen und ruhig mit der Situation umzugehen. „Jetzt schon eine Entscheidung zu treffen, wäre zu früh.“

Auch die BSG Menden sagt alle Veranstaltungen ab: Zum Schutz der Mitglieder und Teilnehmer hat sich heute der Vorstand entschlossen bis einschließlich dem 17. April alle Vereins-Sportveranstaltungen abzusagen. Dies betrifft den Rehasport genauso wie die breitensportlichen Aktivitäten des Vereins. Alle Sportstätten (Hallen/ Wasserflächen) bleiben in dieser Zeit geschlossen. Des Weiteren findet das für den 21. März terminierte Übungsleiterfrühstück nicht statt und die Jahreshauptversammlung vom 28. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden finden Sie hier.