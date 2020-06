Menden: Brennendes Auto neben Haus hält Feuerwehr in Atem

Das Auto brennt neben einem Haus an der Halinger Dorfstraße in Menden.

Menden. Ein brennendes Auto neben einem Haus hat die Feuerwehr im Mendener Stadtteil Halingen in Atem gehalten. Eine Garage war nicht mehr zu retten.

Die Mendener Feuerwehr hatte am Pfingstsonntag mit einer im wahrsten Sinne des Wortes brenzligen Situation zu kämpfen. Ein Auto war im Stadtteil Halingen neben einem Wohnhaus in Brand geraten. Die Flammen drohten auf das Haus und die Garage überzugreifen.

Das Auto brannte völlig aus. Auch die Fassade wurde beschädigt. Foto: Feuerwehr Menden

Laut Feuerwehr ereignete sich der Zwischenfall am Pfingstsonntag gegen 12.30 Uhr. Das Auto war an der Halinger Dorfstraße vor einer Garage und unmittelbar neben einem Wohnhaus abgestellt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Bereich lichterloh. Der hölzerne Dachbereich der Garage geriet in Brand und musste im betroffenen Bereich vollständig durch die Einsatzkräfte entfernt werden.

Garage an der Halinger Dorfstraße nicht mehr zu retten

„Ebenfalls sorgte die starke Hitzeentwicklung in der Garage für Schäden an dort abgestellten Gegenständen“, sagt Sprecher Christopher Reimann in einer Mitteilung. „Zur Erkundung im Gebäude, zur Brandbekämpfung und zum Entfernen der Dachhaut waren mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt.“ Auch interessant: So läuft die Wiedereröffnung des Bürgerbads Leitmecke in Menden.

Die Garage neben dem Haus war nicht mehr zu retten. Foto: Feuerwehr Menden

Die Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Schaden entstand aber an der Fassade und an einer Jalousie aus Kunststoff, die geschmolzen war. Nach etwa 90 Minuten konnten die Einheiten der Löschgruppen Halingen, Bösperde und der hauptamtlichen Wache wieder einrücken.

Aber damit war der arbeitsreiche Tag für die Mendener Feuerwehr noch nicht beendet: Ein Grill sorgte kurz darauf für Aufregung.

