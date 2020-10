Die Sonne scheint an diesem Sonntagnachmittag – sehr zur Freude der zahlreichen Mendener Bürger und Aussteller auf dem Trödelmarkt in der Innenstadt. Nicht unwahrscheinlich schien es noch vor wenigen Tagen, dass die Veranstaltung ins Wasser fällt. Doch Petrus zeigt sich gnädig, und Menden kann seinen Trödelmarkt und den dazu gehörigen verkaufsoffenen Sonntag stattfinden lassen – was sich offenkundig lohnt, denn die Innenstadt ist trotz der Coronamaßnahmen top-besucht.

Das Event sorgte schon im Vorhinein für einige Diskussionen, und es kostete auch einiges: Zeit, Organisation, Nerven, und zu guter Letzt jeden Besucher zwei Euro. Vor allem diese zwei Euro waren großes Gesprächsthema in den vergangenen Wochen. Wie gingen die Mendener nun damit um? Schreckte die Bedingung einige vielleicht sogar ab? „Natürlich gibt es immer Kritiker“, sagt Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing, während sie am Einlass die Wertmarken stempelt. Denn von denen werden heute einige gebraucht.

Kein Geschiebe und Gedränge in den Innenstadt. Foto: Livia Krimpelbein

Lions Club verkauft Kalender

Jenni Gröhlich hat wider Erwarten vieler heute eine Menge positive Erfahrungen gemacht, auf die sie sich konzentrieren will: „Einige haben sogar Trinkgeld gegeben hier beim Einlass“, erzählt sie. Sie hätten es so gut gefunden, dass der Handel öffnen konnte dank des Konzepts und hätten deshalb einen Euro mehr gegeben. Und auch Besucher aus Dortmund, Unna, Schwerte und anderen Städten hätten den Weg zu dem Event gefunden. „Sogar aus Spanien kamen welche“, sagt sie.

Sie freue sich, dass sie und ihr großes Team es trotz Corona geschafft haben, das Event auf die Beine zu stellen. Sie freut sich auch über die positive Resonanz – auch wenn das Projekt viel Zeit gekostet habe: „Ich bin seit halb sechs morgens hier und hatte noch keine Pause.“

Verkaufsoffener Sonntag nur mit Anlass

Ihre Meinung zu der Zwei-Euro-Kritik? „Die Leute verstehen scheinbar nicht, dass diese zwei Euro Einlass dafür sorgen, dass das Ganze überhaupt stattfinden kann, auch mit dem verkaufsoffenen Sonntag.“ Nur so sei ein Anlass gegeben und der verkaufsoffene Sonntag könne trotz Corona durchgeführt werden.

Auch Andreas Topp vom Lions Club freut sich über die Resonanz: „Es ist so klasse, dass die Bevölkerung aus Menden mitzieht und hier ist. Und auch der Einzelhandel“, freut er sich. 20 Prozent aller aktuellen Kalender des Lions Club wurden bis 16 Uhr verkauft. Besucher konnten ihre Wertmarken, die sie beim Eintritt erhielten, beim Lions-Club als „Rabattmarke“ für den Kauf des Kalenders einsetzen. Der Erlös des Kalender-Verkaufs geht erneut an „Mendener in Not“.

Handedesimfektion, Abstandhalten und Masken: Die meisten Besucher halten sich daran. Foto: Livia Krimpelbein

Auch die Besucher scheinen zufrieden zu sein. Es sei entspannt, über den gesperrten Teil der Innenstand zu schlendern, eben auch nicht so voll, wie bei anderen Veranstaltungen. Auch die Corona-Regeln würden eingehalten, wie ein Mitarbeiter des IPS-Sicherheitsdienstes betont. Personen ohne Mund-Nasen-Schutz sind kaum zu sehen, und weil die Anzahl der Besucher im Bereich des Trödelmarktes begrenzt ist, kann auch der Mindestabstand gut eingehalten werden.

Was in sozialen Netzwerken teils kritisiert wurde, scheint von vielen Mendenern gut angenommen zu werden. Ein IPS-Mitarbeiter erklärt, dass die Besucher, wenn sie am Zaun an der Bahnhofstraße vor der Sperrung stehen, entspannt reagieren – obwohl sie hier nicht durchkommen.