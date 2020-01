Menden. Eine 19-Jährige wurde am Berufskolleg in Menden von einem Autofahrer angefahren. Der Fahrer flüchtete. Die Schülerin machte selbst einen Fehler.

Menden: Autofahrer fährt 19-jährige „Smombie“ an und flieht

Ein Autofahrer hat in Menden eine 19-Jährige angefahren und ist dann geflüchtet. Die Fußgängerin wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und warnt aber gleichzeitig auch Fußgänger.

Der Autofahrer hatte die Frau am Donnerstag im Bereich des Berufskollegs an der Werler Straße angefahren. Der Unfall passierte laut Polizei um 7.52 Uhr an der Kreuzung Werler Straße (B7)/Märkische Straße/Unnaer Straße/Walburgisstraße. Ein schwarzer Kleinwagen bog von der Walburgisstraße nach rechts in die Werler Straße ab und fuhr die Frau an.

Fußgängerin stürzt verletzt zu Boden

Die 19-Jährige verspürte laut Polizei einen Aufprall am linken Arm. Sie stürzte zu Boden. Der Fahrer oder die Fahrerin stoppte kurz und fuhr weiter. Die Fußgängerin stand auf und ging mit schmerzendem Arm weiter zur Berufsschule. Von dort aus benachrichtigte sie die Polizei.

Weitere Angaben zu dem Fahrzeug kann die Schülerin nicht machen: Sie hörte beim Überqueren der Fahrbahn Musik und schaute beim Überqueren der Walburgisstraße nach eigenen Angaben nur geradeaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Fahrerflucht gegen den unbekannten Fahrzeugführer. „Eine Unfallflucht ist kein einfaches Verkehrsdelikt mehr, sondern eine Straftat“, heißt es von der Polizei. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die den wegfahrenden Kleinwagen vielleicht näher beschreiben können. Hinweise bitte unter 02373/9199-0.

Polizei kritisiert Verhalten von Fußgängern

Die Polizei beobachte „mit Sorge allzu leichtsinniges Verhalten von Fußgängern“, heißt es. „Sie überqueren die Fahrbahn unter dem Motto: Was ich nicht sehe oder höre, das kann mir nichts. Oder: Die Autofahrer bremsen schon“, kritisiert die Polizei. Oft seien Ohrhörer auf den Ohren, die Kapuze tief ins Gericht gezogen, den Blick starr nach vorn gerichtet. So trotteten sie über die Straße. „Im schlimmsten Fall sind die Augen auf das Smartphone gerichtet und die Gedanken beim Verfassen einer WhatsApp-Nachricht.“

Finger weg vom Smartphone (Symbolfoto), rät die Polizei. Foto: Lars Heidrich / FFS

Die Polizei zitiert den Begriff „Smombies“ (Smartphone-Zombies). Obwohl der Autofahrer als der „Stärkere“ die Hauptverantwortung trage: Der Fußgänger leide mehr unter den Folgen – möglicherweise lebenslang. Deshalb gelte für alle Verkehrsteilnehmer: „Finger weg vom Smartphone! Augen und Ohren auf den Verkehr richten!“

