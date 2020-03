Polizei Menden: Audi TT brennt an der Bittfahrt komplett aus

Menden. An der Bittfahrt in Menden ist am Montagmorgen ein Pkw komplett ausgebrannt. Der Eigentümer versuchte noch, das Feuer zu löschen.

Ein silberner Audi TT ist am Montagmorgen an der Bittfahrt in Menden komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei berichtet, geriet der Pkw gegen 6.40 Uhr in Brand. Der 60-jährige Eigentümer versuchte noch, seinen auf Grund eines technischen Defekts brennenden Pkw zu löschen. Dieser Versuch schlug fehl, die Feuerwehr löschte das Fahrzeug ab.

Der 60-Jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Hier finden Sie noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.