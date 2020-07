Menden: Auch abschließende Abstriche im Vincenz-Heim negativ

Menden/Kreis. Auch die abschließende Abstrichuntersuchung im Vincenz-Altenheim ist negativ. Derweil meldet der Kreis eine Corona-Neuinfektion in Menden.

Auch die abschließende Abstrichuntersuchung der Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises in einer Wohngruppe des Vincenz-Altenheims in Menden ist laut Kreis-Sprecherin Ursula Erkens negativ ausgefallen: „Die betroffenen Bewohner können heute (Red.: Montag) aus der Quarantäne entlassen werden. Die Einrichtung kann ihren regulären Betrieb wiederaufnehmen.“

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es Entwarnung für sämtliche Bewohner der Altenhilfeeinrichtung gegeben. Außer den beiden betroffenen Altenpflegerinnen hat sich tatsächlich niemand aus der Einrichtung mehr mit dem Coronavirus angesteckt.

Nach dem Wochenende meldet das Kreis-Gesundheitsamt sieben weitere labortech-nachgewiesene Coronainfektionen, eine davon in Menden.

Eine Person aus Menden hat die Erkrankung überstanden und konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Damit ist aktuell bei drei Personen in Menden eine Infektion labortechnisch nachgewiesen.

Sechs Kommunen gelten als coronafrei

Aktuell sind 31 Personen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 92 Kontaktpersonen in Quarantäne. Am Wochenende wurden sieben Neuinfektionen labor-technisch bestätigt: eine in Hemer, vier in Iserlohn, eine in Lüdenscheid und eine in Menden.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Kreis 660 Corona-Fälle. 598 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Balve, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg gelten derzeit sechs Kommunen als coronafrei.

