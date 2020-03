Menden: 84-Jähriger fällt auf den „Enkeltrick“ herein

Menden/Balve. Trotz aller Warnungen: Wieder ist es einer Telefonbetrügerin geglückt, einen Mendener Senior um Geld zu prellen. Die Geschichten sind überzeugend.

Enkeltrick und kein Ende: Eine junge Frau gab sich am Donnerstag am Telefon gegenüber einem Mendener Senioren als Enkelin in einer Notlage aus. Der 84- jährige Geschädigte zeigte sich von der geschilderten Klemme so beeindruckt, dass er einem ihm unbekannten Mann, der Geld für die angebliche Enkelin abholen sollte, dieses Bargeld auch aushändigte.

Am Abend kam dann raus, dass er einem Betrüger aufgesessen war. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin gegen 17.20 Uhr ein kleines Auto auf, das im Bereich der Asbecker Straße stand. Hier beugte sich ein Mann bei Erkennen der Zeugin ins Fahrzeug. Desweiteren sucht die Polizei eine Joggerin, die um diese Zeit die Asbecker Straße in Richtung des am Straßenrand stehenden Pkw lief.

Polizei hofft auf Hinweise zum Pkw

Hinweise zu verdächtigen Personen und dem „kleinen Pkw“ am Donnerstagnachmittag in Eisborn nimmt die Polizei in Menden unter der Rufnummer 02373 / 9099-0 entgegen.