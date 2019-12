Menden. Zwei Ladendiebe ließen sich am Samstag in Menden zunächst beraten. Dann löste in dem Geschäft an der Hauptstraße der Diebstahl-Alarm aus.

Ladendiebe tauschen in Menden iPhone gegen Attrappe aus

Zwei Ladendiebe haben am Samstag in einem Geschäft in Menden an der Hauptstraße ein iPhone11 Pro gegen eine Attrappe ausgetauscht.

Wie die Polizei berichtet, betraten die Männer kurz nach 13 Uhr das Geschäft und ließen sich beraten. Als sie in die Ecke mit den Apple-Geräten gingen, wurde der Diebstahl-Alarm ausgelöst. Beide verließen das Geschäft. Erst danach stellten die Mitarbeiter fest, dass nun eine Attrappe an dem Sicherungskabel hing.

Beschreibung der beiden Ladendiebe

Der erste Tatverdächtige ist ca. 1,70 Meter groß und schlank und dürfte etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine rote Trainingsjacke mit einem Wappen (möglicherweise eines lokalen Vereins), dunkle Haare und eine Sonnenbrille mit Spiegelglas. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Sein etwa gleichaltriger Begleiter ist etwas größer und fülliger. Er trug eine dunkle Jacke, eine Beanie-Mütze und sprach kein Deutsch.

Hinweise bitte unter 02373/9099-0 an die Polizei in Menden.