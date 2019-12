Menden. Mit der Dämmerung gehen längst nicht überall in Menden auch die Laternen an. Die Stadtwerke bitten Bürger jetzt darum, Defekte rasch zu melden.

Kaputte Laternen: Stadtwerke Menden bitten um Meldungen

„Man hat den Eindruck, als ob jede dritte Straßenlaterne defekt ist“, beklagte ein WP-Leser, der häufig mit dem Hund durch die Innenstadt geht, gegenüber der Redaktion. Vor allem der Neumarkt versinke abends in Dunkelheit. Die WP hakte bei den Stadtwerken nach, die für die Stadt Menden die Instandhaltung übernommen haben. Das Ergebnis: Von den 7060 „Lichtpunkten“ in Menden seien aktuell 37 als defekt gemeldet, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Maria Geers. Am Neumarkt sei nur eine Leuchte gemeldet gewesen, die Überprüfung habe jetzt ergeben, dass es drei sind. Bis zum Ende der Woche sollen die kaputten Leuchten ausgetauscht sein.

Maria Geers verbindet diese Information mit einem Appell: „Bitte melden Sie uns defekte Leuchten!“ Nur dann könne die Warte zielgerichtet herausfinden, ob und wo es in einem Bereich noch weitere Schäden gibt. Um defekte Laternen zu melden, gibt es laut Geers mehrere Möglichkeiten: Man kann die Rufnummer 2424 in Menden anrufen. „Damit erreicht man die Leitwarte, die 24 Stunden lang besetzt ist. Und da stört man auch niemanden – im Gegenteil: Die Kolleginnen und Kollegen sind froh, wenn sie Meldungen erhalten, denen rasch nachgegangen werden kann“, sagt Geers.

Meldungen seien jederzeit auch per E-Mail möglich. Die Web-Adresse lautet: beleuchtung@stadtwerke-menden.de.

Reaktion so schnell wie möglich

Die Stadtwerke reagierten so schnell wie möglich, erste Tests könne die Leitwarte per Knopfdruck durchführen, beschreibt Geers. Wenn Laternen dunkel bleiben, hänge es von der Art des Schadens ab, wie schnell es wieder hell wird: „Defekte Leuchten sind schnell ausgetauscht, bei Kabelfehlern dauert’s länger.“ Aber wichtig sei in jedem Fall, dass die Defekte gemeldet werden.