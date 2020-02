Iserlohner stirbt nach Unfall auf Mendener Provinzialstraße

Menden/Unna. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls war der Mann mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Er ist im Krankenhaus verstorben.

Der Mann, der am Freitagnachmittag auf der Provinzialstraße in Menden mehrfach mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten ist, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei nun auf Nachfrage der Westfalenpost mit.

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls war der 68-jährige Iserlohner zunächst in den Gegenverkehr gefahren und dann von der Fahrbahn abgekommen. Er beschädigte dabei eine Schutzplanke und fuhr erneut in den Gegenverkehr, bevor er schließlich in den Straßengraben flog. Der Wagen überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen (wir berichteten).

Straße mehrere Stunden gesperrt

Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen die Behandlung des Patienten, der wenig später mit einem Rettungswagen ins Katharinen-Hospital in Unna transportiert wurde, wo er verstarb. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Provinzialstraße wurde auf Höhe der Firma Bega in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.