Inhaberwechsel bei Mendener Ess-Bar: Neues Konzept per App

Das Frühstückslokal Ess-Bar an der Fröndenberger Straße hat neue Inhaber: Bianca und Patrick Pingel schmeißen den Laden seit Anfang Januar. Und zwar mit neuem Konzept. Denn Brötchen gibt es jetzt auch geliefert.

„Wir waren uns schnell darüber klar, dass wir das machen wollen und auch machen werden“, erzählt die 41-jährige Mendenerin Bianca Pingel. Seit der ehemalige Betreiber am 21. Dezember in Rente gegangen ist, hat sich einiges getan. Viel musste renoviert werden. Die Räumlichkeiten hat das Team verändert: neue Tische, Stühle und eine gemütliche Dekoration zieren jetzt das Lokal. „Die Speisekarte, die Preise und die Öffnungszeiten sind aber gleich geblieben“, sagt Bianca Pingel.

Brötchen via App

Der Fröndenberger Patrick Pingel und seine Frau haben in ihr Konzept Neuerungen eingebracht: Eine App über die Brötchen bestellt werden können. „Bisher gibt es die nur für die Firma Rosier, allerdings sind wir nicht abgeneigt das Konzept auszuweiten“, sagt Bianca Pingel. Bis zum Vortag um 15 Uhr müssen die Brötchen via App bestellt werden. Am nächsten Morgen liefert die Ess-Bar die Bestellung dann bis spätestens neun Uhr in der Früh aus. Die Bezahlung wird online abgewickelt. „Zweimal im Monat wird der Betrag per Lastschrift abgebucht“, erzählt die gelernte Pferdewirtin. Über die App kann man alles bestellen, was es auf der Speisekarte gibt. Von Schlemmer- und Frikadellenbrötchen bis hin zum frischen Eiergericht.

In Zukunft sollen auch Aktionstage folgen. „Wir überlegen an manchen Tagen Specials anzubieten“, sagt Bianca Pingel. Diese werden dann vorab über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram angekündigt. Ebenfalls ist das Ehepaar der Idee gegenüber nicht abgeneigt, den Mittagstisch wieder in Betrieb zu nehmen. Allerdings gibt es dafür noch keine festen Pläne. Immerhin würde der Arbeitstag dann noch länger werden, als er ohnehin schon ist – denn die Ess-Bar ist für das Ehepaar nur ein zweites Standbein.

Pferdewirtin und Speditionskaufmann

Die 41-jährige Bianca Pingel ist gelernte Pferdewirtin. „Mein Job hat also eigentlich gar nichts mit Gastronomie zu tun.“ Doch bereits in jungen Jahren hat sie als Kellnerin in Kneipen und bei Schützenfesten gearbeitet. „Ich mag einfach Menschen und mich mit ihnen zu unterhalten“, sagt die 41-Jährige. Die Ess-Bar kannte sie vorher gar nicht. Durch ihren Schwiegervater sei sie auf das Lokal aufmerksam geworden. „Er geht hier schon seit langer Zeit frühstücken.“

Patrick Pingel ist gelernter Speditionskaufmann und hatte immer den Traum von einer eigenen Eisdiele. „Da habe ich aber von Beginn an gesagt: Das gibt’s nicht“, sagt seine Ehefrau und lacht.

Menden Der Kontakt zur Ess-Bar in Menden Die Ess-Bar Menden ist in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram aktiv. Auf Instagram heißt das Profil: „essbarmenden“. Belegte Brötchen gibt es bereits ab einem Euro. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von fünf bis elf Uhr morgens. Die Adresse ist die Fröndenberger Straße 85. Erreichbar unter: 02373/9160864

Entscheidung war einfach

Dem Ehepaar sei von Anfang an bewusst gewesen, dass der Arbeitstag lang und manchmal auch stressig sein würde. Doch sie machen den Job mit Spaß und Leidenschaft. „Anders wäre das auch nicht möglich, glaube ich.“ Bianca und Patrick Pingel stehen jeden Tag um drei Uhr in der Nacht auf, um um vier Uhr im Lokal alles vorzubereiten. „Eigentlich eröffnen wir ja erst um fünf Uhr, aber die ersten Gäste kommen schon um 4.30 Uhr.“ Das sei kein Problem, sagt die 41-Jährige.

Wenn die Pingels um elf Uhr ihr Lokal schließen, geht es weiter zu ihren eigentlichen Berufen. „Am Tag der Neueröffnung sind wir um drei Uhr aufgestanden und waren um 20.15 Uhr wieder zuhause“, erzählt die Mendenerin. Doch der nun etwas stressigere Alltag mache ihr nichts aus. „Vor allem freuen wir uns darüber, dass so viele Stammkunden, die das Lokal schon vorher besucht haben, nun immer noch kommen.“

