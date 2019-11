Menden. Hunderttausende protestieren in Hongkong für Demokratie. Der Mendener Bernd Hennecke ist beruflich in der einstigen britischen Kolonie unterwegs.

Seit einem halben Jahr protestieren hunderttausende Menschen in Hongkong immer wieder für mehr Demokratie. Der Mendener Bernd Hennecke ist beruflich eng mit der ehemaligen britischen Kolonie verbunden, ist Geschäftsführer des Industriedienstleisters Novia und fliegt mehrmals im Jahr nach Hongkong. Wir haben mit dem 55-Jährigen über die aktuelle Situation gesprochen.

Am Wochenende waren Kommunalwahlen in Hongkong, bei denen das demokratische Lager einen deutlichen Sieg errungen hat. Haben Sie damit gerechnet?

Bernd Hennecke, Geschäftsführer Novia. Foto: Novia

Ja, aus Gesprächen weiß ich, dass deutlich mehr als die Hälfte der Menschen dort mit den Demonstranten sympathisieren. Zudem war die Wahlbeteiligung sehr hoch – 20 Prozent mehr als bei der vergangenen Wahl. Die Menschen haben eindeutig gegen China und pro Demokratie gewählt.

Merkt man heute noch etwas davon, dass Hongkong bis 1997 britische Kolonie war?

Ja, auf alle Fälle. Man spürt die englische Erziehung – und sieht das sogar. Die Hongkong-Chinesen haben eine gewisse Arroganz gegenüber den Festland-Chinesen. Ob Erziehung oder Kleidung – man merkt, wer ein Hongkong- und wer ein Festland-Chinese ist.

Menden Dienstleister betreut komplette Wertschöpfungskette Der Mendener Bernd Hennecke (55) ist geschäftsführender Gesellschafter der Novia Handels GmbH & Co. KG mit Stammsitz in Iserlohn. Novia ist ein Industriedienstleister, der für Kunden die komplette Wertschöpfungskette betreut. Das Unternehmen beliefert zum Beispiel namhafte Markenhersteller aus den Bereichen Automobilzulieferindustrie, Möbelindustrie, Sanitär und Baubeschlagindustrie. Novia hat neben dem Stammsitz Iserlohn mit 14 Mitarbeitern ein Büro in Hongkong mit vier Mitarbeitern und weitere Standorte in Festland-China mit insgesamt 20 Mitarbeitern.

Ihr Unternehmen hat neben Iserlohn drei Standorte in China und einen Standort in Hongkong. Wie sehen die Festland-Chinesen denn die Situation in Hongkong?

„Meine“ Chinesen in China sprechen von den Demonstranten in Hongkong als „Terroristen“. Und die Menschen in Hongkong sind natürlich völlig anders drauf. Das ist eine Zwickmühle, ich weiß nicht, wie Hongkong aus dieser Krise wieder rauskommen will. Ich habe mich neulich in Hongkong in der Bahn mit einem Chinesen unterhalten. Der sagte über die Protestbewegung: „Wir sind wie Wasser. Wir fließen überall hin.“

Haben die aktuellen Zusammenstöße in Hongkong Auswirkungen auf Ihr Unternehmen?

Wirtschaftlich merken wir davon gar nichts. Wir importieren über Festland-China nach Deutschland. Aber wir mussten unser Büro in Hongkong schon zweimal kurz schließen, weil die Demonstranten in dem Bereich unterwegs waren.

Bernd Hennecke hat bei seinem letzten Besuch in Hongkong ein Bild der Demonstranten aufgenommen. Foto: Bernd Hennecke

Sind Sie selbst schon in gefährliche Situationen in Hongkong geraten?

Vor drei Wochen erst habe ich Tränengas riechen – oder besser gesagt: schmecken – müssen. Da hört man dann Geschosse im Minutentakt. Das ist schon beklemmend. Ich habe die Demonstranten bislang alle als sehr freundlich erlebt, aber wenn man zwischen die Fronten gerät, kann es natürlich schnell gefährlich werden.

Bernd Hennecke (Mitte, weißes Hemd), Geschäftsführer Novia, mit seinem Team in Hongkong. Foto: NoviA

Haben Sie ein ungutes Gefühl, wenn Sie an Ihren nächsten Besuch in Hongkong denken?

Ein bisschen vielleicht, aber ich habe keine Angst. Ich fliege voraussichtlich Anfang Januar wieder nach Hongkong. Das ist eigentlich meine Lieblingsstadt – sehr sauber, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit.

Haben Sie Sympathie für die Demonstranten?

Bei den Demonstrationen hat man als Westler nichts verloren, denke ich. Aber Sympathie habe ich auf alle Fälle für die Demonstranten. Aber ich sehe keine Lösung. Die hängen am langen Arm von Peking.

Glauben Sie, dass sich die Situation in Hongkong bald entspannt?

Nein, ich glaube nicht, dass das Ganze in ein paar Wochen beendet ist. Das verläuft in Wellen und hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt.