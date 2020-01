Menden. Premiere: Zum ersten Mal wird der Heimatpreis auf Gut Rödinghausen in Menden verliehen. Drei Gruppen werden ausgezeichnet.

Heimatpreis für Bieberschlümpfe, Alt Menden und Dorfverein

Eine gelungene Premiere: Am Samstag wurde im Kaminsaal auf Gut Rödinghausen der erste Mendener Heimatpreis verliehen. Geehrt wurde auf dem dritten Platz die Dorfgemeinschaft Halingen e.V. (dotiert mit 1.000 Euro), und den ersten Platz teilen sich die Bieberschlümpfe e.V. mit dem Treff Alt Menden (jeweils 2.000 Euro).

Auf Gut Rödinghausen wird der Heimatpreis der Stadt Menden verliehen. Foto: Lisa Nückel

Jeder dieser Vereine habe im besonderen Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Verwurzelung von Menschen in Menden gefördert. Weitere Preiskriterien waren außerdem die Förderung gelebter Traditionen und Bräuche, die Möglichkeit von generationsübergreifendem Erleben, die Nachhaltigkeit der Projektidee sowie der Umfang des Wirkens. „Es gab insgesamt 16 Bewerbungen, mit so vielen hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, erklärte Stadtsprecher Johannes Ehrlich.

Mendener Fachjury wählte aus

Eine Fachjury – bestehend aus Bürgermeister Martin Wächter, der auch die Laudatio für den dritten Platz hielt, sowie den Vorsitzenden der politischen Fachausschüsse, den Vertretern der Fraktionen und dem Integrationsvorsitzenden – wählte die drei Vereine aus, die nun ausgezeichnet wurden.

Der Heimatpreis wird in Menden zum ersten Mal verliehen. Foto: Lisa Nückel

Mendens erster Beigeordneter Sebastian Arlt verlieh den ersten Preis an die Bieberschlümpfe, den anderen ersten Preis an den Treff Alt Menden überreichte Stadtkämmerer und Kulturdezernent Uwe Siemonsmeier. Begleitet wurde die Preisverleihung von Nikola Komatina, unter anderem Lehrer der Städtischen Musikschule, am Akkordeon.

Menden Zwei erste Plätze Am Samstag wurde der erste Heimatpreis NRW in Menden verliehen. Mit diesem Preis würdigt die Stadt Menden ehrenamtliches Engagement zum Thema „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Der dritte Platz ging an die Dorfgemeinschaft Halingen e.V. (1.000 Euro).Der zweite Platz blieb unbesetzt, stattdessen gibt es zwei erste Plätze: Bieberschlümpfe e.V. (2.000 Euro) und Treff Alt Menden (2.000 Euro).

Um dem besonderen Ereignis des ersten Heimatpreises gerecht zu werden, wurde das Gut Rödinghausen als Veranstaltungsort ausgewählt. Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck bot im Anschluss an die Verleihung auch noch eine Führung durch die Räumlichkeiten an.

Passendes Ambiente

„Wir haben nach einem passenden Ambiente gesucht, und da ist uns der schöne Kaminsaal von Gut Rödinghausen eingefallen“, berichtete Johannes Ehrlich und erklärte weiter: „Dieser Preis wird vom Land gefördert, wir haben also den Auftrag dafür aus der Politik bekommen. Die Trophäen wurden vom Land zur Verfügung gestellt.“

Zwar konnten nur drei Plätze geehrt werden, doch die Bürgerbeauftragte Heike Berkes, die die Veranstaltung eröffnete, empfiehlt allen bisherigen Bewerbern, sich für 2020 nochmal zu bewerben: „Alle Projekte waren wahnsinnig gut! Diejenigen, die für 2019 leer ausgegangen sind, sollten es deshalb unbedingt nochmal versuchen. Dieser Preis ist eine tolle Möglichkeit, dem Ehrenamt ein Gesicht zu geben und ‚Danke‘ zu sagen.“