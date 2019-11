„hartmutmeinpräsident“: Mendener Achim Rose zeigt Flagge

Unter seinem Facebook-Porträt steht seit einigen Tagen der Schriftzug „hartmutmeinpräsident“: Achim Rose, stadtbekannter Bösperder HBL-Schütze und seit 47 Jahren ehrenamtlich aktiv in der Feuerwehr, kann die aktuelle Rücktrittsforderung gegen den Präsidenten des Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs aus Schwelm, nicht nachvollziehen. Mit dem Schriftzug will er Flagge zeigen, erklärte er auf Nachfrage der WP.

Schaden für die Wehr

„Es steht jetzt seit Tagen jede Begründung der fünf Stellvertreter von Hartmut Ziebs für ihre Forderung aus.“ Das ganze Verhalten dieses Quintetts habe nicht nur dem Verband, sondern der Feuerwehr insgesamt jetzt schon einen derartigen Schaden zugefügt, dass es für Rose nur einen Weg aus der Krise gibt: „Den Rücktritt dieser fünf Stellvertreter. Da ist es aus meiner Sicht mit einer Entschuldigung nicht mehr getan.“ Dass er mit dieser Einschätzung nicht allein dasteht, sondern die Ansicht der allermeisten Feuerwehrleute in Menden wiedergibt, erkennt Rose in den unterschiedlichen Mendener Online-Gruppen und Foren für Feuerwehr-Angehörige: „Da wird vieles diskutiert, auch kontrovers. Aber in dieser Sache habe ich unter zahlreichen Kommentaren noch nicht eine einzige Äußerung gegen Hartmut Ziebs gelesen.“

Wegen der fehlenden Begründung könne man nur annehmen, dass es die Sätze von Ziebs zu rechtsnationalen politischen Kräften waren, die diese Rücktrittsforderung auslösten. Ziebs hatte in einem Interview gesagt: „Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre dramatisch, wenn die Feuerwehr da reinrutscht.“

Aussagen „völlig in Ordnung“

Achim Rose, seit 47 Jahren ehrenamtlich bei der Feuerwehr. Foto: WP

Mit diesen Sätzen kann sich Achim Rose, der im Alter von elf Jahren zu den ersten Mitgliedern der Fröndenberger Jugendfeuerwehr gehörte und 1977 zur Freiwilligen Feuerwehr Menden wechselte, vollauf identifizieren. „Auch wenn die Feuerwehr als solche politisch neutral sein muss: Hartmut Ziebs ist nach möglichen Gefahren gefragt worden, und die hat er aus seiner Sicht benannt. Das ist völlig in Ordnung.“

Schriftzug für weitere Woche

Wann sich der Konflikt im Bundesverband nun entscheidet? Darauf kann auch Rose nur warten. Den Button mit dem Schriftzug „hartmutmeinpräsident“ hat er jedenfalls vorläufig für eine weitere Woche bestellt. „Der kann runtergeladen werden wie Schriftzüge vom BVB oder Schalke.“