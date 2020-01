Menden. Das Geschäft „Hab & Gut“ an der Hochstraße in Menden schließt Ende März. Derzeit läuft der Räumungsverkauf.

„Hab & Gut“ an der Mendener Hochstraße: Droht Leerstand?

Droht hier ein neuer Leerstand? Das Geschäft „Hab & Gut“ in der Hochstraße schließt Ende März. Das bestätigte Marita Hill, Geschäftsführerin des SKFM (Katholischer Verein für soziale Dienste), auf Nachfrage der Westfalenpost.

Menden Vier Tage pro Woche Bei „Hab & Gut“ in der Hochstraße läuft ab sofort der Räumungsverkauf. Öffnungszeiten: Dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Der SKFM habe in dem Ladenlokal ohnehin nur noch Möbel verkauft, erklärt Marita Hill. Die übrigen Artikel – vor allem Dekorationssachen – habe der Mendener Ulrich Brechmann dort verkauft. Und da Ulrich Brechmann sich nun altersbedingt zurückziehe, werde auch der SKFM dort keine Möbel mehr anbieten.

Möbel weiter an Fröndenberger Straße

Hinzu komme, dass sich die Nachfrage nach Möbeln zuletzt sehr in Grenzen gehalten habe. „Das ist sehr rückläufig“, bilanziert Marita Hill. Davon nicht betroffen sind die Möbel, die der SKFM weiterhin an der Fröndenberger Straße anbietet.

Ulrich Brechmann hat nun insgesamt neun Jahre ehrenamtlich an der Hochstraße gearbeitet, erläutert der Mendener. Er sei vor 14 Jahren in Pension gegangen, „und jetzt habe ich den Wunsch, ein wenig freier über meine Zeit verfügen zu können“.

Ulrich Brechmann. Foto: Pia Maranca / WP

Durch die Öffnungszeiten von „Hab & Gut“ war er bislang in seiner Freizeit nicht so flexibel wie er es sich wünschen würde. Ulrich Brechmann hat in dem Ladenlokal unter dem Namen „Stil & Blüte“ Kunstgewerbeartikel verkauft. „Das habe ich vor allem gemacht, damit der Laden attraktiver ist und auch Laufkundschaft vorbeikommt“, erklärt er.

Mit der Schließung von „Hab und Gut“ werde er auch „Stil & Blüte“ aufgeben, sagt Ulrich Brechmann.

Jetzt beginnt der Ausverkauf. „In den kommenden Wochen“, so berichtet Ulrich Brechmann, „gibt es beim Ausverkauf Prozente auf alle Gegenstände.“

Modegeschäft „My Fantasy 2.0“ bleibt

Am benachbarten Mode-Geschäft „My Fantasy 2.0“ in Menden steht zwar auch der Hinweis auf einen Räumungsverkauf, so dass es zu Gerüchten über die baldige Schließung gekommen war. An diesen Gerüchten ist aber nichts dran, versichert Inhaberin Nicole Schönberger. „Wir räumen nur auf, wir brauchen Platz für die neue Frühjahrsmode.“