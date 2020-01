Gegner: A46-Lückenschluss beschleunigt Klimawandel

Die Gegner des A46-Lückenschlusses nehmen eine Klimastudie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz erneut zum Anlass, das Projekt zu kritisieren. Sie unterstellen, dass der Bau den Klimawandel „verschärfen“ werde und außerdem auf lokaler Ebene wertvolle Grünflächen genommen werden.

„In dieser Situation zwischen Hemer, Menden, Wickede und Arnsberg mit der A46 noch eine neue Autobahn zu bauen ist so, als wenn man in ein offenes und kaum noch zu kontrollierendes Feuer zusätzlich Öl gießt“, sagen die Sprecher der Gruppeninitiative gegen den Bau der A46, Stefan Neuhaus und Lothar Kemmerzell in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme: „Die Autobahn wird zu einer Erhöhung der Kohlendioxid-Belastungen von zirka 10.000 Tonnen jährlich führen. Dazu kommen die Zerschneidung und Zerstörung unserer Wälder in der Region, die momentan noch als natürliche Klimaanlage wirken und CO 2 speichern.“

Temperatur um 0,7 Grad gestiegen

Die Projektplaner und Befürworter hatten diese Emissionen stets als offen bezeichnet. Einerseits lasse sich die Emission bei sich ändernden Antrieben kaum vorhersagen. Andererseits soll sich der Verkehr von vorhandenen Straßen auf die Autobahn verlagern. Dem widersprechen Neuhaus und Kemmerzell: „Wer zusätzlich noch immer neue Straßen und Autobahnen sät, wird noch weiteren Verkehr und Belastungen ernten.“

Das Landesamt hatte in seinem „Fachbeitrag Klima“ verbreitet, dass die durchschnittliche Temperatur im Märkischen Kreis in den vergangenen Jahrzehnten um 0,7 Grad gestiegen ist. Auch die Zahl der Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad steige, auch die 30-Grad-Marke werde häufiger geknackt. Tage mit Eis und Schnee seien seltener geworden.

Mit seinem durchschnittlichen CO 2 -Ausstoß liegt der durchschnittliche Einwohner des Märkischen Kreises übrigens im Bundesdurchschnitt, aber weit unter dem NRW-Durchschnitt.

