Der Zusammenschluss der Stadtwerke Fröndenberg und der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) scheint näher zu rücken. Aus den Gesprächen der letzten Wochen verlautete der Satz: „Es gibt sehr gute Argumente dafür.“ Die Fusion muss noch beide Aufsichtsräte der Unternehmen sowie Stadt- und Gemeinderat passieren.

Die Ziele

Mit dem Zusammenschluss sollen zwei wichtige Ziele erreicht werden: eine langfristig gute Strom- und Gasversorgung mit leistungsfähigen Netzen in beiden Kommunen sowie die Stärkung des „Stadtwerkeprinzips“, wonach ein Großteil der Wertschöpfung aus der Energieversorgung in kommunalen Händen und damit mittelbar in Bürgerhand bleiben soll. Gemeinsam werde man in einem umkämpften Markt stärker, zudem seien die wachsenden Anforderungen der „Regulatorik“ besser zu meistern. Das verlautete vor wenigen Tagen nach dem jüngsten Treffen der Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Bürgermeister und Experten eines Beratungsunternehmens, das sich auf Stadtwerke spezialisiert hat.

Der Kundenservice

Die Hauptverwaltung der Stadtwerke an der Graf-Adolf-Straße in Fröndenberg sowie das Büro der Gemeindewerke im historischen Bahnhof in Wickede sollen als Anlaufstellen für die Kunden vorerst beide erhalten bleiben, sagt der Fröndenberger Aufsichtsrats-Vorsitzende Gerd Greczka (CDU). In Wickede solle es aber nur noch einen Vertriebsstützpunkt geben. Digitalisierung und abnehmende Kundenfrequenz könnten für den Ausbau des Online-Service sorgen – ähnlich wie im Filialnetz der Sparkassen.

Die Preise

Für Energieabnahmeverträge der Kunden beider Lieferanten seien bei den Konditionen „keine entscheidenden Veränderungen geplant“, sagt Greczka. Auch die Preise blieben durch die Fusion unverändert bleiben. Allerdings erhöhten vorgelagerte Netzbetreiber wie Westnetz (RWE) momentan erheblich die Netzentgelte, was 2020 wohl zu einer regionalen Erhöhung der Strompreise von bis zu zehn Prozent führen werde. Beim Gaspreis wolle man steigende Kosten auffangen.

Das Personal

Die mehr als 100 Mitarbeiter der Stadtwerke Fröndenberg und die vier Beschäftigten der Gemeindewerke Wickede sollen keine negativen Veränderungen durch die Fusion der beiden Kommunalbetriebe erleiden. Betriebsbedingte oder andere Kündigungen schließt Greczka aus. Arbeits- oder Tarifverträge müssten mit der Verschmelzung allerdings erneuert und angepasst werden. Dafür, dass es dabei nicht zu Verschlechterungen kommt, sorgten sicher die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und der Betriebsratsvorsitzende. Auch in der Arbeitsgruppe zur Fusion seien die Mitarbeiter vertreten.

Die Vorteile

Instandhaltung und Erneuerung der Netze, die Kundenbetreuung, Vertriebs- und Umweltaktionen und innovative Produkte für einen größeren Kundenstamm und eine größere Region ließen sich gemeinsam auch personell wirtschaftlicher organisieren. Gerade diese „Synergieeffekte“ hätten im Zentrum der Gespräche gestanden.

Die Geschichte

Zwischen den Gemeinde- und den Stadtwerken bestehen bereits jahrzehntelange enge Kooperationen bei der Stromlieferung. Die Stadtwerke Fröndenberg führen die technische Betriebsführung des Wickeder Netzes und haben auch das Gasnetz der Gemeindewerke gepachtet.

Die Vorbereitung

Seit Monaten laufen in einer Kommission die Gespräche zwischen Fröndenberg und Wickede. Nachdem erste Fusionsgespräche vor Jahren scheiterten, wollen die Beteiligten jetzt die rasche Fusion im nächsten Jahr. Die in den Unternehmen vorhandenen Sach- und Vermögenswerte, laufenden Aufwendungen und Erträge sowie Marktperspektiven wurden vorbereitend durch die Berater ausführlich erfasst und eingeschätzt. In einer ganztätigen Beratung diskutierte die Kommission zudem zahlreiche Einzelfragen wie steuerliche Belange, die Namensfindung oder den Verbleib des Wickeder Bahnhofs in der neuen Gesellschaft.

Der weitere Weg

Fakten und Schlussfolgerungen aus der Arbeit der gemeinsamen Kommission sollen in Kürze beiden Aufsichts- und Gemeinderäten unterbreitet werden. Findet das Ergebnis Zustimmung, könnten Stadt- und Gemeinderat im Frühjahr 2020 die Beschlüsse treffen, um ein interkommunales Energieunternehmen für die Strom- und Gasversorgung in Wickede und Fröndenberg auf den Weg zu bringen, das die Kunden in beiden Kommunen aus einer Hand bedient. Eine Überleitung des Gemeindebauhofes Wickede in eine Stadtwerkegesellschaft, wie in Fröndenberg vor Jahren vollzogen, sei für Wickede politisch nicht beabsichtigt und kein Thema der Beratungen.

Die Anteile

Die Gemeinde Wickede GmbH hält 95 Prozent der Gesellschafteranteile, die Stadtwerke Fröndenberg GmbH die restlichen fünf Prozent. Als Minderheitengesellschafter ist der Fröndenberger Versorger nicht im Aufsichtsrat der Gemeindewerke vertreten.

Menden Stadtwerke Fröndenberg kooperieren bei Wasser eng mit Menden Die Stadtwerke Fröndenberg sind aktuell an verschiedenen anderen Unternehmen beteiligt. Sie betreiben zum Beispiel seit 2011 mit den Stadtwerken Menden die Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH (WFM). Die Stadtwerke Menden sind mit 75 Prozent beteiligt, Fröndenberg mit 25 Prozent. Geschäftsfeld des Kooperationsunternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Versorgung mit Trinkwasser im Ruhrtal. Mit diesem Wasser beliefert werden Haushalte in acht Fröndenberger Stadtteilen (Bausenhagen, Bentrop, Fröndenberg, Hohenheide, Ostbüren, Stentrop, Warmen-Frohnhausen-Neimen und Westick). Die übrigen Sta dtteile Fröndenbergs werden – ebenso wie die Gemeinde Wickede (Ruhr) – von der Gelsenwasser AG mit Wasser versorgt.

Nach der Vereinigung der beiden ungleich großen Unternehmen soll Wickede voraussichtlich knapp ein Fünftel der Geschäftsanteile und Sitze im Aufsichtsrat erhalten. Eine genaue Bewertung der jeweiligen Unternehmenswerte stehe aktuell in der Berechnung durch Fachberater der „BBH Becker Büttner Held“ aus München. Durch zusätzlichen Kapitaleinsatz könnte Wickede seinen Anteil am gemeinsamen Unternehmen noch erhöhen. Weitere Gesellschafter soll es im neuen Unternehmen nicht geben. Die Anteile an den Ausschüttungen stehen ebenfalls noch nicht fest, hieß es. Hier seien auch die Stadtwerke Menden zu berücksichtigen, mit denen Fröndenberg beim Wasserwerk kooperiert.

Die Sitze im Aufsichtsrat

Aktuell zählt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Fröndenberg 15 Mitglieder, der Wickeder 14. Bis zur Kommunalwahl am 13. September 2020 sollen die insgesamt 29 Aufsichtsräte gemeinsam das neue Aufsichtsgremium bilden, das allerdings verkleinert wird. Die Verteilung der Mandate soll sich vor allem nach den Anteilen richten. Wickede würde demnach etwa ein Fünftel der Sitze besetzen. Als Vorsitzender will erneut Gerd Greczka kandidieren.

Die Problemkinder

Weder der Bauhof noch das Freibad in Wickede waren bislang Thema. Das defizitäre Löhnbad in Fröndenberg dagegen gehört laut Greczka schon als Geschäftsbereich zu den Stadtwerken. „Dessen Verluste müsste man aus den Umsätzen und Gewinnen des neuen Gesamtunternehmens herausrechnen.“