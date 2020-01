Für den guten Zweck in Menden: Spendenaktion läuft gut an

Die Crowdfounding-Aktion der Mendener Stadtwerke läuft noch bis Ende des Monats. Es geht um acht Vereine, acht Projekte und zahlreiche Menschen, die davon profitieren. Bis zum 31. Januar um 20 Uhr können Interessierte unter menden-crowd.de Geld für die gemeinnützigen Aktionen spenden. Jeder Verein hat einen Wunsch.

Die Aktion

In diesem Jahr verzichten die Stadtwerke Menden auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner. Stattdessen nutzt das Unternehmen dieses Geld, um andere zu unterstützen. 2000 Euro haben sie in den Spendentopf geworfen. Sobald ein Spender ein Projekt mit zehn Euro unterstützt, kommen aus diesem Topf fünf Euro dazu und zwar so lange, bis der Spendentopf aufgebraucht ist. Weitere Mendener Unternehmen und Vereine unterstützen das Projekt mit Prämien. Das gesammelte Geld wird erst ausbezahlt, wenn die Mindestsumme erreicht wurde. Ansonsten erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück.

Ziel bereits erreicht

Einige Projekte haben ihre Mindest-Wunschsumme bereits erreicht (Stand: 6. Januar). Dennoch freuen sich die Verantwortlichen über jeden weiteren Euro für den guten Zweck.

Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menden hatte sich 2000 Euro gewünscht, um eine Pferdetherapie zur Stärkung des Selbstbewusstseins anbieten zu können. Bisher haben 50 Menschen das Projekt unterstützt, so dass 2008,30 Euro zusammengekommen sind.

Der Verein Mendener in Not möchte wieder Lebensmittelgutscheine für Bedürftige ausgeben, um Familien zu helfen, die nicht viel Geld haben. 1000 Euro hatte sich der Verein gewünscht. Bisher gab es 48 Unterstützer, die gemeinsam 1812,30 Euro gespendet haben.

Der Verein Bieberschlümpfe möchte einen Ausflug in den Safaripark Stukenbrock machen. Dafür waren mindestens 2800 Euro nötig. Bisher haben 43 Unterstützer 3269,72 Euro gegeben.

Der Treff Alt-Menden (Begegnungsstätte der Kulturen) will eine Fahrt ins Haus der Geschichte nach Bonn organisieren. 1200 Euro hat sich der Treff gewünscht – 1641,80 Euro sind bereits jetzt durch 36 Unterstützer zusammengekommen.

Die Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden möchte wieder eine Ponyfreizeit für Kinder und Pflegekinder organisieren. 1000 Euro mussten her. 30 Unterstützer haben 1006 Euro gespendet.

Ziel noch nicht erreicht

Drei Projekte brauchen in den letzten Tagen besondere Hilfe, um ihr Ziel zu erreichen.

Der Verein für soziale Dienste in Menden braucht noch mehr Hilfe. Bisher haben 19 Menschen Geld gespendet. Der Wunsch: Fleecejacken für die Ehrenamtlichen. 1300 Euro sind dafür nötig, bisher kamen 434 Euro zusammen.

Die höchste Wunschsumme hat der Verein Berkenhofskamp2000 aufgerufen. 7777 Euro wünscht sich der Vorstand, um das geliebte Vereinsheim zu modernisieren. 110 Menschen haben bereits gespendet und die beachtliche Summe von 5306 Euro zusammengetragen. Das sind 68 Prozent.

Die Kinderfeuerwehr Menden möchte Einsatzkleidung für eine neue Gruppe in Lendringsen anschaffen. Dafür sind 2750 Euro nötig. Bisher haben 43 Personen 1308 Euro gespendet. Hier ist also noch Hilfe gefragt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden gibt es hier.

Die Lokalredaktion Menden ist auch bei Facebook.