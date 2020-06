Fröndenberg: Corona-Tote aus Versehen als gesund gemeldet

Fröndenberg. In Fröndenberg gibt es jetzt 22 Corona-Tote. In der Statistik geriet eine Menge durcheinander. Eine verstorbene 89-Jährige wurde gesund gemeldet.

Der Kreis Unna hat versehentlich eine Corona-Tote als bereits genesen gemeldet. Die Frau war bereits am 31. März verstorben. Sie taucht aber erst jetzt korrekt in der Statistik auf. Es gibt außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Bei der versehentlich als gesund Gemeldeten handelt es sich um eine 89-Jährige, die wie 17 andere bislang Verstorbene in der Pflegeeinrichtung Schmallenbachhaus wohnte. Sie starb am 31. März. „Die Meldung an die Gesundheitsbehörde erfolgte aber erst jetzt“, erklärt der Kreis Unna in einer Mitteilung.

Versehen bei den Zahlen

Neben der 85-Jährigen ist jetzt auch ein 79-jähriger Mann als verstorben gemeldet worden. „Er verstarb am 3. Juni und lebte ebenfalls im Schmallenbachhaus in Fröndenberg“, heißt es beim Kreis, der jetzt erneut die Statistik korrigieren musste. Zwei der am Mittwoch als neu infiziert Gemeldeten (+1 in Kamen und +1 in Lünen) wurden laut Kreis aus der Statistik wieder heraus gerechnet. „Es handelte sich um ein Versehen beim Eintragen der Zahlen“, erklärt Kreis-Sprecher Max Rolke. Auf Anfrage der WP hatte der Kreis noch am Mittwoch Vorwürfe ausdrücklich zurückgewiesen, dass es sich um ein Chaos in der Corona-Statistik handele. Sprecherin Constanze Rauert erklärte: „Es herrscht kein Meldechaos.“

