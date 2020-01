Menden. Frank Oberkampf wird in Menden als Bürgermeister-Kandidat gehandelt. Der frühere Vorsitzende der Werbegemeinschaft will noch nichts bestätigen.

Der frühere Werbegemeinschafts-Vorsitzende Frank Oberkampf wird als Bürgermeister-Kandidat der FDP gehandelt. Oberkampf will Ambitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Weige tritt auf die Bremse. Vor den Osterferien werde seine Partei zum Thema Bürgermeisterwahl voraussichtlich nichts entscheiden, kündigt Weige an.

„Über den Bürgermeisterkandidaten entscheidet die FDP“, sagt Oberkampf auf Nachfrage. „Ich bestätige, dass ich zur Verfügung stehe, für den Stadtrat zu kandidieren.“ Zur Bürgermeisterkandidatur habe er aktuell „keine Meinung“, sagt Oberkampf vielsagend. Der Geschäftsmann war bis zum vergangenen Jahr Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Seine mögliche Kandidatur sorgt bereits in anderen Parteien für Aufsehen und wird als ernsthafter Gegner für die anderen beiden bislang bekannten Kandidaten gesehen. Oberkampf hatte sich in der Werbegemeinschaft als Anpacker einen Namen gemacht. Er trat vor wenigen Wochen in die FDP ein.

FDP-Fraktionschef: „Grundsätzlich alles denkbar – bis auf Martin Wächter“

Stefan Weige will sich auch nicht zu Andeutungen hinreißen lassen. „Grundsätzlich ist für mich für alles denkbar – bis auf Martin Wächter.“ Die FDP war bei der vergangenen Bürgermeisterwahl im ersten Wahlgang mit Stefan Weige angetreten. In der Stichwahl unterstützten die Liberalen dann den heutigen Bürgermeister Martin Wächter (CDU), der im ersten Wahlgang noch dem damaligen Amtsinhaber Volker Fleige (SPD) unterlegen war.

Die Liberalen hatten in den vergangenen Wochen den CDU- Kandidaten und Ersten Beigeordneten Sebastian Arlt und den unabhängigen Kandidaten Roland Schröder zu Gast. Man habe Antworten auf viele Fragen bekommen, auf andere Fragen nicht, sagt Weige. Ob es dennoch auf eine Unterstützung hinauslaufe oder ein eigener Kandidat aufgestellt werde, sei noch längst nicht sicher: „Wer es wird, muss die Partei entscheiden.“ Für ihn sei zunächst die Aufstellung der Stadtratskandidaten wichtiger.

