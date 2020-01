Menden. Nach den Silvester-Randalen sowie mehreren Autoaufbrüchen und Tankstellenüberfällen sollen Polizei und Ordnungsamt in Menden Stellung beziehen.

FDP fordert Bericht zur Sicherheitslage in Menden

Die Mendener FDP fordert von Ordnungsamt und Polizei in der nächsten Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung einen Sachstandsbericht über die Sicherheitslage in der Hönnestadt. Hintergrund sind eine Vielzahl von Straftaten seit Jahresbeginn.

Ausschuss tagt am 5. Februar

„Den in und für Menden berichtenden Medien entnehmen wir in zunehmender Häufigkeit, inzwischen fast täglich, Nachrichten zu Wohnungs- und Hauseinbrüchen, Überfällen auf Personen und Einrichtungen, Übergriffen, Autoaufbrüchen usw.“, teilt Fraktionschef Stefan Weige mit. Demnach deute ein „subjektives Empfinden“ darauf hin, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung mehr und mehr gefährdet sein könnten.

Seit Jahresbeginn hat Menden eine Vielzahl von Straftaten zu verzeichnen. Angefangen von den Böller-Angriffen an Silvester bis hin zu einer Reihe von Autoaufbrüchen und Tankstellenüberfällen in den vergangenen Tagen.

Die Liberalen fordern – auch aufgrund eines WP-Berichts – daher einen Sachstandsbericht von Ordnungsamt und Polizei. Im Ausschuss, der am 5. Februar das nächste Mal tagt, sollen so objektive Einschätzungen zur Lage in Menden gegeben werden. Weige: „Von besonderem Interesse ist, wie den Bürgerinnen und Bürgern wieder ein Gefühl der Sicherheit gegeben werden kann.“

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.