Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erweiterung erneut teurer

Die Erweiterung des Bürgerbades wird erneut teurer. Das geht aus einer Vorlage hervor, die dem Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres zur Kenntnisnahme vorlag. Zusätzlich zu den bereits Anfang des Jahres genehmigten zusätzlichen Kosten in Höhe von 390.000 Euro (WP berichtete) seien weitere Kosten in Höhe von bis zu 300.000 Euro zu erwarten, heißt es in der Vorlage.

Die Kostensteigerungen würden sich insbesondere bei der Erstellung der Freianlagen und durch ein vergrößertes Baufeld ergeben, bei den Rohbau-/Erdarbeiten, bei den Zimmerarbeiten und bei Arbeiten für den Blitzschutz. Der Architekt habe im November mitgeteilt, dass sich die Kosten erneut erhöhen würden.

Der Bürgerbadverein werde sich mit bis zu 150.000 Euro an den Mehrkosten beteiligen. Die Summe sei allerdings zweckgebunden und somit ausschließlich für so genannte Nachtragspositionen und eventuell anfallende Mehrkosten durch technische Änderungen einzusetzen. Das sei in einer Vorstandssitzung des Vereins so beschlossen worden.

Die Erweiterung des Bürgerbades Leitmecke wird über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert. Bei zunächst geplanten Ausgaben in Höhe von 1.475.556 Euro erhält die Stadt Fördergelder in Höhe von 1.328.000 Euro. Durch die entstehenden Mehrkosten erhöht sich die Fördersumme nicht. Der städtische Eigenanteil lag demnach ursprünglich bei 147.556 Euro.