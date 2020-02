Die Millioneninvestition von Sinn in Menden bringt Erlösung. WP-Redakteur Arne Poll sagt in seinem Kommentar, was das für den Nordwall heißt.

Endlich! Sinn setzt ein Zeichen für die Mendener Innenstadt

Das ist die Initialzündung, auf die Menden so lange gewartet hat. Nach Jahren des Abstiegs für die Mendener Innenstadt setzt das Modehaus Sinn ein Zeichen und investiert gemeinsam mit dem Vermieter in seine Filiale. Man durfte nicht davon ausgehen, dass jemals jemand noch so viel Geld in eine Einzelhandelsimmobilie in der Innenstadt investiert. Sinn gibt den klassischen Kaufmann, zeigt sich hemdsärmelig und zupackend. Andere Unternehmen dürften das aufmerksam verfolgen.

Sollte Sinn tatsächlich vorübergehend in das alte Dieler-Gebäude gehen, dann ist das mehr als nur irgendeine Zwischennutzung. Die ITG als Eigentümer bekäme ihre längst abgeschriebene Braut hübsch gemacht für mögliche Nachmieter. Es muss investiert werden. Das allerdings macht auch einen Verkauf und Abriss des Hauses unwahrscheinlicher. Ein Center ist ohnehin vom Tisch.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

dahinter konzentrieren, ein neues Parkhaus vielleicht. Fast alles so wie früher? Das wäre tatsächlich mal nicht das Schlechteste.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!